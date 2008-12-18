profile

name : Fable II

platform : Xbox 360

editor : Microsoft

developer : Lionhead Studios

genre : action-RPG

multiplayer : 1 à 2 en coop (local et online)

european release date : 10/24/2008

us release date : 10/21/2008