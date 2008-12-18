profile
Fable II
12
Likers
name : Fable II
platform : Xbox 360
editor : Microsoft
developer : Lionhead Studios
genre : action-RPG
multiplayer : 1 à 2 en coop (local et online)
european release date : 10/24/2008
us release date : 10/21/2008
japanese release date : 12/18/2008
profile
darkxehanort94
9
Likes
Likers
darkxehanort94
Qu'est qu'il a arrivée a Fable ? (Toujours Thomas)
Peter Molyneux !

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/21/2025 at 06:22 PM by darkxehanort94
    comments (3)
    linkstar posted the 09/21/2025 at 07:00 PM
    Aaaah ça fait plaisir d'avoir une nouvelle vidéo sur cette chaine.
    marcelpatulacci posted the 09/21/2025 at 07:12 PM
    Autant le 1 est devenu une relique sacrée autant Pété Moulinex a super pété la fin du 2 qui a dégouté tous le monde et rendu le 3 anecdotique et finalement enterré la saga.

    Mais persso: c'est pas juste la fin dans le 2 le problème, même l'arène est ratage complet. Le 3, je l'ai joué et fini et j'en ai aucun souvenir...

    Mais bon, obligé de refaire la trilogie avant la sortie du "4"
    parrain59 posted the 09/21/2025 at 09:00 PM
    marcelpatulacci Il me semble que la fin du 1 était un problème aussi si tu n'avais pas la version The Lost chapters.
