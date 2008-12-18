accueil
12
❤
Likers
Who likes this ?
rahxephon1
,
oziiriis
,
ritalix
,
davonizuka
,
minx
,
chester
,
marcus62
,
aym
,
anakaris
,
magium
,
giren
,
louisyobi
name :
Fable II
platform :
Xbox 360
editor :
Microsoft
developer :
Lionhead Studios
genre :
action-RPG
multiplayer :
1 à 2 en coop (local et online)
european release date :
10/24/2008
us release date :
10/21/2008
japanese release date :
12/18/2008
9
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
raph64
,
opthomas
,
sephiroth07
,
minx
,
torotoro59
,
sorakairi86
,
kurosama
,
plistter
darkxehanort94
Qu'est qu'il a arrivée a Fable ? (Toujours Thomas)
Peter Molyneux !
posted the 09/21/2025 at 06:22 PM by
darkxehanort94
comments (
3
)
linkstar
posted
the 09/21/2025 at 07:00 PM
Aaaah ça fait plaisir d'avoir une nouvelle vidéo sur cette chaine.
marcelpatulacci
posted
the 09/21/2025 at 07:12 PM
Autant le 1 est devenu une relique sacrée
autant Pété Moulinex a super pété la fin du 2 qui a dégouté tous le monde et rendu le 3 anecdotique et finalement enterré la saga.
Mais persso: c'est pas juste la fin dans le 2 le problème, même l'arène est ratage complet. Le 3, je l'ai joué et fini et j'en ai aucun souvenir...
Mais bon, obligé de refaire la trilogie avant la sortie du "4"
parrain59
posted
the 09/21/2025 at 09:00 PM
marcelpatulacci
Il me semble que la fin du 1 était un problème aussi si tu n'avais pas la version The Lost chapters.
