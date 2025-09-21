Voila j'ai reçu le jeu en avance, il y'a 5jours et je dois dire que Falcom a fait un excellent travail sur le jeu. C'est beau ( bon on est pas sur de la 4K ect) mais c'est propre et il y'a un vrai soin apporter à l'univers! Le gameplay est trop addictif, tu peux facilement pété le jeu mais attention à bien choisir ses actions sinon les ennemis ils vont te massacrer (en difficile ou nightmare)!Les personnages sont attachants,le fait que les pnj ont une petite histoire à eux c'est trop cool. C'est le seul ARC que j'avais pas fait, du coup je me régale! *Le plus gros default je trouve c'est qu'ils ont rendu le jeu trop accessible! Je m'explique toutes les quêtes cachés et énigmes sont spoilés à cause des icônes et ça c'est vraiment chiant! Autant les livres je comprends que c'est relou de parler à tout les pnj à chaque fois qu'il y'a des nouveaux dialogues mais les quêtes ça devrait rester telle quel. Je sais pas si c'est éditeur Gungho qui a fait ça ou falcom pour le ocup mais c'est très con de spoilé les quêtes enigmes!