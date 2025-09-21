Voila j'ai reçu le jeu en avance, il y'a 5jours et je dois dire que Falcom a fait un excellent travail sur le jeu. C'est beau ( bon on est pas sur de la 4K ect) mais c'est propre et il y'a un vrai soin apporter à l'univers! Le gameplay est trop addictif, tu peux facilement pété le jeu mais attention à bien choisir ses actions sinon les ennemis ils vont te massacrer (en difficile ou nightmare)!
Les personnages sont attachants,le fait que les pnj ont une petite histoire à eux c'est trop cool. C'est le seul ARC que j'avais pas fait, du coup je me régale! *
Le plus gros default je trouve c'est qu'ils ont rendu le jeu trop accessible! Je m'explique toutes les quêtes cachés et énigmes sont spoilés à cause des icônes et ça c'est vraiment chiant! Autant les livres je comprends que c'est relou de parler à tout les pnj à chaque fois qu'il y'a des nouveaux dialogues mais les quêtes ça devrait rester telle quel. Je sais pas si c'est éditeur Gungho qui a fait ça ou falcom pour le ocup mais c'est très con de spoilé les quêtes enigmes!
posted the 09/21/2025 at 04:53 PM by lion93
La save de la demo est transférable ?
30h en 5 jours qui fait mieux ?
je reçois ma version jp demain au final, j'ai si hâte. j'ai toujours préféré zero, mais sora avec cet enrobage wow, je suis tellement bluffé par le rendu et les animations de combat
ils ont vraiment chié ...