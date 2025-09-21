ajouter un titre
Petit avis aprés 30H: Trails in the sky Remake.



Voila j'ai reçu le jeu en avance, il y'a 5jours et je dois dire que Falcom a fait un excellent travail sur le jeu. C'est beau ( bon on est pas sur de la 4K ect) mais c'est propre et il y'a un vrai soin apporter à l'univers! Le gameplay est trop addictif, tu peux facilement pété le jeu mais attention à bien choisir ses actions sinon les ennemis ils vont te massacrer (en difficile ou nightmare)!
Les personnages sont attachants,le fait que les pnj ont une petite histoire à eux c'est trop cool. C'est le seul ARC que j'avais pas fait, du coup je me régale! *
Le plus gros default je trouve c'est qu'ils ont rendu le jeu trop accessible! Je m'explique toutes les quêtes cachés et énigmes sont spoilés à cause des icônes et ça c'est vraiment chiant! Autant les livres je comprends que c'est relou de parler à tout les pnj à chaque fois qu'il y'a des nouveaux dialogues mais les quêtes ça devrait rester telle quel. Je sais pas si c'est éditeur Gungho qui a fait ça ou falcom pour le ocup mais c'est très con de spoilé les quêtes enigmes!
    mercure7 posted the 09/21/2025 at 05:01 PM
    yanssou posted the 09/21/2025 at 05:02 PM
    Mon exemplaire est vachement en retard...

    La save de la demo est transférable ?
    lion93 posted the 09/21/2025 at 05:04 PM
    yanssou oui!
    rbz posted the 09/21/2025 at 05:05 PM
    Gungho n'a rien avoir avec ça je pense.
    30h en 5 jours qui fait mieux ?

    je reçois ma version jp demain au final, j'ai si hâte. j'ai toujours préféré zero, mais sora avec cet enrobage wow, je suis tellement bluffé par le rendu et les animations de combat
    lion93 posted the 09/21/2025 at 05:05 PM
    yanssou et y'a beaucoup de retard , le nombre de demande était trop important par rapport à la quantité.
    yanssou posted the 09/21/2025 at 05:15 PM
    lion93 j'en doute pas, hâte de le faire.
    rbz posted the 09/21/2025 at 05:15 PM
    lion93 c'est surtout la quantité qui devait être ridicule.
    ils ont vraiment chié ...
    balf posted the 09/21/2025 at 05:26 PM
    rbz soit 6h par jour le max que je pourrai faire c'est 3 heures et encore, impossible de garder ce cap plusieurs jours d'affilées
