Silent Hill f
name : Silent Hill f
platform : Xbox Series X
editor : Konami
developer : Neobards Entertainment
genre : survival horror
other versions : PC
[bon plan ouzbek] Silent Hill F à 14€ sur Xbox/PC (Play Anywhere)
cimer le nigeria et le vendeur russe
moi je fais ca mon compte (pas peur ) a faire sur un new account pour les frileux (vous pourrez tout de meme jouer sur votre compte principal sur xbox, suffit que le compte sur lequel vous avez le jeu soit co sur la xbox)
voir mon precedent "article" https://www.gamekyo.com/blog_article481996.html






prochaine target


https://plati.market/itm/silent-hill-f-xbox-series-pk-predzakaz-na-vash-akaunt/5414415
    posted the 09/15/2025 at 04:06 PM by skuldleif
    comments (15)
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 04:11 PM
    L'achat ne peut pas se faire sur le site il faut contacter le vendeur https://plati.market/itm/silent-hill-f-xbox-series-pk-predzakaz-na-vash-akaunt/5414415
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 04:12 PM
    et il le vend 16$ par paypal soit un peu plus de 14€
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 04:14 PM
    Nobleswan ici
    jackfrost posted the 09/15/2025 at 04:30 PM
    Les pays riches qui profitent des pays moins développés.
    marcelpatulacci posted the 09/15/2025 at 04:34 PM
    jackfrost bah la routine^^
    jackfrost posted the 09/15/2025 at 04:42 PM
    marcelpatulacci C'est vrai, je ne sais même pas pourquoi je m'etonnes.
    piratees posted the 09/15/2025 at 05:13 PM
    donc je donne l'accès a mon compte et ses lui qui fait l'achat ?
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 05:19 PM
    piratees oui mais fais ca uniquement si tu n'a pas peur d'un ban sur le compte en question moi je joue avec le feu
    seb84 posted the 09/15/2025 at 05:32 PM
    J'ai perdu le fil depuis que j'achetais sur Eneba des jeux argentins, que j'installais sous VPN... ça marche plus cette méthode? MS bloque les installations depuis un autre pays? Merci!
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 05:35 PM
    seb84 normalement si mais impossible de te le dire sans que tu test sur un jeu a petit prixsur ton propre compte toi meme , mais de toute facon pour les nouveaux jeux ce n'est plus attractif
    rumgal posted the 09/15/2025 at 06:00 PM
    skuldleif hello tu vas bien? top merci des tips
    https://plati.market/itm/silent-hill-f-xbox/5349133 c'est bien ce vendeur? je ne vois pas paypal au moment de payer .. :/
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 06:12 PM
    rumgal tkt non c'est lui https://plati.market/itm/silent-hill-f-xbox-series-pk-predzakaz-na-vash-akaunt/5414415

    il propose l'option paypal , mais tu va voir ca va pas marcher faut que tu le contacte en cliquant sur "write to the seller" tu lui dis que tu veux payer par paypal , tu lui enverra la somme avec tes log ou juste ton mail selon si tu as un compte sans mot de passe et il te prendra le jeu
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 06:20 PM
    rumgal une fois qu'il a les log il procede a l'achat en moins de 10 minutes , j'ai deja essayer d'autres vendeurs ils n'acceptent pas paypal meme en les contactant
    rumgal posted the 09/15/2025 at 06:21 PM
    skuldleif , pas risqué de confier son compte?dac je te redis ca
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 06:25 PM
    rumgal perso j'ai un compte sans mot de passe j'utilise Microsoft authenticator , dis toi bien que le mec en a rien a foutre de ton compte il veut juste te vendre des jeux , ceci dit n'oublie pas d'enlever tes moyens de paiement si tu en as sur ton compte
