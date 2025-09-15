cimer le nigeria et le vendeur russe
moi je fais ca mon compte (pas peur
) a faire sur un new account pour les frileux (vous pourrez tout de meme jouer sur votre compte principal sur xbox, suffit que le compte sur lequel vous avez le jeu soit co sur la xbox)
voir mon precedent "article" https://www.gamekyo.com/blog_article481996.html
prochaine target
https://plati.market/itm/silent-hill-f-xbox/5349133 c'est bien ce vendeur? je ne vois pas paypal au moment de payer .. :/
il propose l'option paypal , mais tu va voir ca va pas marcher faut que tu le contacte en cliquant sur "write to the seller" tu lui dis que tu veux payer par paypal , tu lui enverra la somme avec tes log ou juste ton mail selon si tu as un compte sans mot de passe et il te prendra le jeu