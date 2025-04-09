accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
681
visites since opening :
1570937
skuldleif
> blog
Achat du soir le non GOTY pour 27€ (Xbox)
c'est reparti pour un tour
(j'ai vraiment fait la preco a l'instant :lol
tags :
1
Like
Who likes this ?
link49
posted the 09/04/2025 at 08:03 PM by
skuldleif
comments (
33
)
skuldleif
posted
the 09/04/2025 at 08:04 PM
et c'est sur mon propre compte!
petit clin d'oeil a
Ioop
soulfull
posted
the 09/04/2025 at 08:08 PM
Quel store?
skuldleif
posted
the 09/04/2025 at 08:11 PM
soulfull
c'est un vendeur sur plati.ru que j'ai contacté parceque les paiement via paypal passent pas sur le store , je l'ai payé via paypal et il a ensuite procédé a l'achat store... nigeria
skuldleif
posted
the 09/04/2025 at 08:12 PM
passent pas sur le site*
maisnon
posted
the 09/04/2025 at 08:14 PM
le traffic
ioop
posted
the 09/04/2025 at 08:16 PM
skuldleif
hehe
Je peux l’avoir à 28€ sur ps5 et 29€ sur switch 2
skuldleif
posted
the 09/04/2025 at 08:16 PM
soulfull
https://plati.market/itm/cronos-the-new-dawn-xbox-series-xs-pc-activation/5391171
d'ailleur silent hill F devrait me revenir a pas cher du tout du coup
ioop
posted
the 09/04/2025 at 08:20 PM
Mais je comprends pas, sur ton compte tu dis? Mais tu dis apres il a acheté sur le store nigeria, tu as donné tes id au mec ???
soulfull
posted
the 09/04/2025 at 08:21 PM
skuldleif
La claaasse. Je risque de chercher une copine Nigerianne à ce rythme
skuldleif
posted
the 09/04/2025 at 08:22 PM
ioop
sur mon propre compte frero
que je peux ensuite partager
et donc diviser encore PAR 2
skuldleif
posted
the 09/04/2025 at 08:24 PM
ioop
je lui ai donné mon mail , ensuite il doit obtenir mon autorisation via l'appli Microsoft autenticator lorsqu'il souhaite se connecter et donc proceder a l'achat
skuldleif
posted
the 09/04/2025 at 08:26 PM
soulfull
tu veux que je te file son telegram ? si jamais tu souhaite le contacter? il est reglo mais apres c'est a toi de prendre toute les precautions
microsoft autenticator , compte sans mot de passe , retirer tes moyens de paiement , noter le code de recuperation
skuldleif
posted
the 09/04/2025 at 08:30 PM
ioop
silent hill F a 18€ divisible par 2 tu as? je ne crois pas
calishnikov
posted
the 09/04/2025 at 08:36 PM
Moi j’y joue gratuit depuis hier sur Pc.
ioop
posted
the 09/04/2025 at 08:38 PM
skuldleif
mp
jackfrost
posted
the 09/04/2025 at 08:55 PM
On se croirait dans A plague tale, je vois des rats partout.
raykaza
posted
the 09/04/2025 at 09:03 PM
Ah ouais mais tu dois donner ton compte a un mec ça fait bader un peu
ioop
posted
the 09/04/2025 at 09:03 PM
jackfrost
bah oui on est rapido et razmo !
skuldleif
posted
the 09/04/2025 at 09:12 PM
ioop
raykaza
je ne donne rien il n'a qu'un acces in fine ,meme si il tente une dinguerie je peux recup mon compte , et ce serait pour quoi? on parle pas d'un compte bancaire , les gens sont pas des gosses c'est un vendeur son objectif c'est fideliser la clientele , que tu revienne , pas de te bz (il ne peut pas y arriver meme si il le souhaite)
losz
posted
the 09/04/2025 at 09:13 PM
La ps5, la seule console sans aucun bon plan
soulfull
posted
the 09/04/2025 at 09:27 PM
skuldleif
Oui si possible. Merci.Tu es un As.
skuldleif
posted
the 09/04/2025 at 09:34 PM
soulfull
KR1010 (c'est "roman")
skuldleif
posted
the 09/04/2025 at 09:35 PM
@ KR1010 (sans l'espace)
soulfull
posted
the 09/04/2025 at 09:40 PM
skuldleif
merciii encore c'est top
soulfull
posted
the 09/04/2025 at 09:46 PM
skuldleif
Telegram me demande de payer l'inscription. Pas d'autre moyen de le contacter?
skuldleif
posted
the 09/04/2025 at 10:01 PM
soulfull
je paie rien c gratuit
soulfull
posted
the 09/04/2025 at 10:36 PM
skuldleif
Ok je suis en deplacement hors France c'est peut être pour cela. Je vais donc le contacter quand j'aurais besoin de prendre un jeu.Merci en tout cas
Je te tiendrai au courant.
rogeraf
posted
the 09/05/2025 at 10:18 AM
Regardez sur les stores XBOX non VPN (voir frais bancaires ou non) frais vers 5 euros sur 40 euros dépensés :
Islande :
https://www.microsoft.com/en-is/store/top-paid/games/xbox
/> Hongrie :
https://www.xbox.com/hu-HU/games/all-games/console?PlayWith=XboxSeriesX%7CS%2CXboxOne&xr=shellnav
/> Norvege :
https://www.xbox.com/nb-no/games/store/475cd140-a68a-401a-9cf2-1bea330b2ecb/9NQWB2KZBS1P
/>
Avec plaisir
rogeraf
posted
the 09/05/2025 at 10:20 AM
Regardez sur les stores XBOX non VPN (voir frais bancaires ou non) frais vers 5 euros sur 40 euros dépensés :
Islande :
https://www.microsoft.com/en-is/store/top-paid/games/xbox
/>
Hongrie :
https://www.xbox.com/hu-HU/games/all-games/console?PlayWith=XboxSeriesX%7CS%2CXboxOne&xr=shellnav
/>
Norvege :
https://www.xbox.com/nb-no/games/store/475cd140-a68a-401a-9cf2-1bea330b2ecb/9NQWB2KZBS1P
/>
Avec plaisir
piratees
posted
the 09/05/2025 at 10:49 AM
skuldleif
good je vais voir ça
piratees
posted
the 09/05/2025 at 10:53 AM
ioop
ok 28€ sur ps5 mais jeu sur un compte, pas en clé ?
skuldleif
posted
the 09/05/2025 at 11:16 AM
rogeraf
j'ai pas compris? ils ont foutu 5€ de frais?!
rogeraf
posted
the 09/08/2025 at 08:08 AM
skuldleif
Pour les banques, certaines mettent des frais, d'autres non
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
petit clin d'oeil a Ioop
Je peux l’avoir à 28€ sur ps5 et 29€ sur switch 2
d'ailleur silent hill F devrait me revenir a pas cher du tout du coup
microsoft autenticator , compte sans mot de passe , retirer tes moyens de paiement , noter le code de recuperation
raykaza je ne donne rien il n'a qu'un acces in fine ,meme si il tente une dinguerie je peux recup mon compte , et ce serait pour quoi? on parle pas d'un compte bancaire , les gens sont pas des gosses c'est un vendeur son objectif c'est fideliser la clientele , que tu revienne , pas de te bz (il ne peut pas y arriver meme si il le souhaite)
Je te tiendrai au courant.
Islande : https://www.microsoft.com/en-is/store/top-paid/games/xbox
Avec plaisir
Islande :
https://www.microsoft.com/en-is/store/top-paid/games/xbox
Hongrie :
https://www.xbox.com/hu-HU/games/all-games/console?PlayWith=XboxSeriesX%7CS%2CXboxOne&xr=shellnav
Norvege :
https://www.xbox.com/nb-no/games/store/475cd140-a68a-401a-9cf2-1bea330b2ecb/9NQWB2KZBS1P
Avec plaisir
ok 28€ sur ps5 mais jeu sur un compte, pas en clé ?