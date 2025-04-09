profile
Achat du soir le non GOTY pour 27€ (Xbox)


c'est reparti pour un tour (j'ai vraiment fait la preco a l'instant :lol
    posted the 09/04/2025 at 08:03 PM by skuldleif
    comments (33)
    skuldleif posted the 09/04/2025 at 08:04 PM
    et c'est sur mon propre compte!

    petit clin d'oeil a Ioop
    soulfull posted the 09/04/2025 at 08:08 PM
    Quel store?
    skuldleif posted the 09/04/2025 at 08:11 PM
    soulfull c'est un vendeur sur plati.ru que j'ai contacté parceque les paiement via paypal passent pas sur le store , je l'ai payé via paypal et il a ensuite procédé a l'achat store... nigeria
    skuldleif posted the 09/04/2025 at 08:12 PM
    passent pas sur le site*
    maisnon posted the 09/04/2025 at 08:14 PM
    le traffic
    ioop posted the 09/04/2025 at 08:16 PM
    skuldleif hehe

    Je peux l’avoir à 28€ sur ps5 et 29€ sur switch 2
    skuldleif posted the 09/04/2025 at 08:16 PM
    soulfull https://plati.market/itm/cronos-the-new-dawn-xbox-series-xs-pc-activation/5391171

    d'ailleur silent hill F devrait me revenir a pas cher du tout du coup
    ioop posted the 09/04/2025 at 08:20 PM
    Mais je comprends pas, sur ton compte tu dis? Mais tu dis apres il a acheté sur le store nigeria, tu as donné tes id au mec ???
    soulfull posted the 09/04/2025 at 08:21 PM
    skuldleif La claaasse. Je risque de chercher une copine Nigerianne à ce rythme
    skuldleif posted the 09/04/2025 at 08:22 PM
    ioop sur mon propre compte frero que je peux ensuite partager et donc diviser encore PAR 2
    skuldleif posted the 09/04/2025 at 08:24 PM
    ioop je lui ai donné mon mail , ensuite il doit obtenir mon autorisation via l'appli Microsoft autenticator lorsqu'il souhaite se connecter et donc proceder a l'achat
    skuldleif posted the 09/04/2025 at 08:26 PM
    soulfull tu veux que je te file son telegram ? si jamais tu souhaite le contacter? il est reglo mais apres c'est a toi de prendre toute les precautions

    microsoft autenticator , compte sans mot de passe , retirer tes moyens de paiement , noter le code de recuperation
    skuldleif posted the 09/04/2025 at 08:30 PM
    ioop silent hill F a 18€ divisible par 2 tu as? je ne crois pas
    calishnikov posted the 09/04/2025 at 08:36 PM
    Moi j’y joue gratuit depuis hier sur Pc.
    ioop posted the 09/04/2025 at 08:38 PM
    skuldleif mp
    jackfrost posted the 09/04/2025 at 08:55 PM
    On se croirait dans A plague tale, je vois des rats partout.
    raykaza posted the 09/04/2025 at 09:03 PM
    Ah ouais mais tu dois donner ton compte a un mec ça fait bader un peu
    ioop posted the 09/04/2025 at 09:03 PM
    jackfrost bah oui on est rapido et razmo !
    skuldleif posted the 09/04/2025 at 09:12 PM
    ioop

    raykaza je ne donne rien il n'a qu'un acces in fine ,meme si il tente une dinguerie je peux recup mon compte , et ce serait pour quoi? on parle pas d'un compte bancaire , les gens sont pas des gosses c'est un vendeur son objectif c'est fideliser la clientele , que tu revienne , pas de te bz (il ne peut pas y arriver meme si il le souhaite)
    losz posted the 09/04/2025 at 09:13 PM
    La ps5, la seule console sans aucun bon plan
    soulfull posted the 09/04/2025 at 09:27 PM
    skuldleif Oui si possible. Merci.Tu es un As.
    skuldleif posted the 09/04/2025 at 09:34 PM
    soulfull KR1010 (c'est "roman")
    skuldleif posted the 09/04/2025 at 09:35 PM
    @ KR1010 (sans l'espace)
    soulfull posted the 09/04/2025 at 09:40 PM
    skuldleif merciii encore c'est top
    soulfull posted the 09/04/2025 at 09:46 PM
    skuldleif Telegram me demande de payer l'inscription. Pas d'autre moyen de le contacter?
    skuldleif posted the 09/04/2025 at 10:01 PM
    soulfull je paie rien c gratuit
    soulfull posted the 09/04/2025 at 10:36 PM
    skuldleif Ok je suis en deplacement hors France c'est peut être pour cela. Je vais donc le contacter quand j'aurais besoin de prendre un jeu.Merci en tout cas

    Je te tiendrai au courant.
    rogeraf posted the 09/05/2025 at 10:18 AM
    Regardez sur les stores XBOX non VPN (voir frais bancaires ou non) frais vers 5 euros sur 40 euros dépensés :

    Islande : https://www.microsoft.com/en-is/store/top-paid/games/xbox /> Hongrie : https://www.xbox.com/hu-HU/games/all-games/console?PlayWith=XboxSeriesX%7CS%2CXboxOne&xr=shellnav /> Norvege : https://www.xbox.com/nb-no/games/store/475cd140-a68a-401a-9cf2-1bea330b2ecb/9NQWB2KZBS1P />
    Avec plaisir
    rogeraf posted the 09/05/2025 at 10:20 AM
    piratees posted the 09/05/2025 at 10:49 AM
    skuldleif good je vais voir ça
    piratees posted the 09/05/2025 at 10:53 AM
    ioop

    ok 28€ sur ps5 mais jeu sur un compte, pas en clé ?
    skuldleif posted the 09/05/2025 at 11:16 AM
    rogeraf j'ai pas compris? ils ont foutu 5€ de frais?!
    rogeraf posted the 09/08/2025 at 08:08 AM
    skuldleif Pour les banques, certaines mettent des frais, d'autres non
