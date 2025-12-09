profile
Legendes Pokemon : ZA
1
Likers
name : Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
darkxehanort94
9
Likes
Likers
darkxehanort94
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 492
visites since opening : 1026100
darkxehanort94 > blog
all
Nintendo et ses brevets foireux EP 256 !
https://x.com/JVCom/status/1966463322246537329

Nintendo a breveté la mécanique consistant "à invoquer des créatures et à les faire combattre".

Le brevet a été accordé par l'Office américain des brevets et des marques et permet à Nintendo d'attaquer toute production qui cumule :

- un jeu vidéo exécutable sur appareil
- un personnage qui se déplace dans un espace virtuel
- la possibilité que ce personnage invoque un personnage secondaire
- l'invocation de ce personnage secondaire via un ordre pour combattre
- l'invocation de ce personnage secondaire peut se faire à un endroit sans aucun ennemi
- l'invocation de ce personnage secondaire vers une direction pour le laisser combattre automatiquement

Le brevet fait beaucoup réagir et certains avocats critiquent vivement son attribution.

"À mon avis, aucun de ces brevets n’aurait jamais dû être accordé. Le fait qu’ils l’aient été est à la fois choquant et offensant. [...] L’USPTO a complètement failli à sa mission, et cela va faire peser de nombreuses incertitudes (et, potentiellement, des coûts de contentieux) sur des développeurs et des entreprises qui ne le méritent pas."

- Kirk Sigmon, avocat spécialisé en brevets de jeux vidéo (itw PC Gamer)

Allons voyons, avec ça ils peuvent interdire .... Spectrobes (Disney l'a déjà abandonnée mais un Reboot devient impossible) Digimon, le prochain jeu Hoyoverse, Shin Megami Tensei, peut être même Persona, Palword bien entendu, les Xenoblade (attend c'est a eux, ca va) Honkai Star Rail, Zenless Zone Zéro (on peut invoquer des crêpures avec certains persos) ..... Dofus, Wafku, Final Fantasy, Dragon Quest.....

Soit ca va servir a rien ce brevet soit Nintendo va se mettre tout les studios japonais (et pas que eux) a dos.

Sinon je brevete le fait de faire des articles sur Gamekyo, si ca se trouve je vais gagner.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/12/2025 at 05:12 PM by darkxehanort94
    comments (11)
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 05:23 PM
    -un personnage qui se déplace dans un espace virtuel

    J’ai rien compris, ils veulent interdire le JV tout court ou quoi avec ça?
    masharu posted the 09/12/2025 at 05:28 PM
    Déjà vu :
    https://www.gamekyo.com/blog_article482052.html

    Ah mais tu as aussi écrit cet article .
    nyseko posted the 09/12/2025 at 05:31 PM
    Selon certains, c'était beaucoup trop large et le juge allait les atomiser

    Bon alors pour ceux qui souhaitent comprendre:
    (tout est expliqué ici: https://www.youtube.com/watch?v=8apzrwv75i0.)

    - PalWorld a clairement copié Pokémon, jusque la personne ne remet ce fait en doute
    - PalWorld, c'est "Pokémon avec des flingues", c'est ce que l'on retrouve régulièrement comme comparaison
    - PalWorld est difficilement attaquable car ils jouent la carte de la "libre réinterprétation à des fins humoristiques"
    - PalWorld surfe sur la notoriété de Pokémon afin d'être une alternative humoristique de Pokémon donc
    - PalWorld s'est associé avec Sony afin de créer du crossmédia et étendre la licence PalWorld
    - Le dépôt de brevet est une tactique que toute entreprise fait
    - Ne pas le faire reviendrait à de la stupidité, on se bat avec les meilleurs armes à sa disposition
    - Le dépôt de brevet ne signifie pas automatiquement procédure en justice, c'est une arme dissuasive (je vais tenter le parallèle avec le nucléaire, ce n'est pas parce qu'un pays possède des armes nucléaires qu'il bombarde ses voisins)
    - Les plaintes pour violation de brevet sont très tactique, certaines grosses sociétés peuvent répondre avec d'autres brevets et la plainte peut être débouté, ce qui supprime toute la dissuasion du brevet (à ben finalement, on peut copier donc)

    Donc en gros, ce qui déplait à Nintendo, c'est que PalWorld reprenne une de leur licence et surfe sur le succès établis précédemment par Nintendo.

    S'ils laissent faire, c'est la porte ouverte à tous les abus.
    darkxehanort94 posted the 09/12/2025 at 05:31 PM
    masharu Et oui je suis comme Nintendo, je recycle mes articles.

    Sérieusement j'en reparle parce que le brevet a été officiellement validé et qu'il est encore plus large que je pensais.
    masharu posted the 09/12/2025 at 05:33 PM
    darkxehanort94 Ma question est donc : as tu lu les brevets, et je ne parle pas de l'article de JVC ou autre, tu as lu les brevet eux-meme avant de dire que Nintendo met Atlus et cie à dos ?
    darkxehanort94 posted the 09/12/2025 at 05:35 PM
    nyseko Soyons sérieux, c'est juste parque Palword est repris par Sony que Nintendo flippe, aucun Pokémon Like n'a au eu un succès aussi important, a part Digimon qui est a Bandai et Yokai Watch qui est a Level V, d'ailleurs il parait que Nintendo a aussi emmerdé Level V.

    De toute façon ce brevet est trop large, un perso qui de déplace dans un espace virtuel, Il y a ca dans Digimon Cyber Sluth, Digimon doit le faire interdire ? Spectrobes doit se faire Interdire ? Wafku doit se faire interdire !????
    kikoo31 posted the 09/12/2025 at 05:39 PM
    darkxehanort94 ça fera bouger Palworld et surtout Gamefric et leur jeu finit à la pisse
    darkxehanort94 posted the 09/12/2025 at 05:40 PM
    masharu Je sais pas trop ou chercher ça. Passe mon un lien et je lirais tout même si ca fait 200 pages, promis.
    zekk posted the 09/12/2025 at 05:50 PM
    On va en faire un article tousles jours ?
    iglooo posted the 09/12/2025 at 05:54 PM
    zekk visiblement oui
    masharu posted the 09/12/2025 at 05:59 PM
    darkxehanort94 Tient tu as un PDF ici. Je te rassures, je n'ai pas tout lu et je verrais ça plus tard.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo