https://x.com/JVCom/status/1966463322246537329



Nintendo a breveté la mécanique consistant "à invoquer des créatures et à les faire combattre".



Le brevet a été accordé par l'Office américain des brevets et des marques et permet à Nintendo d'attaquer toute production qui cumule :



- un jeu vidéo exécutable sur appareil

- un personnage qui se déplace dans un espace virtuel

- la possibilité que ce personnage invoque un personnage secondaire

- l'invocation de ce personnage secondaire via un ordre pour combattre

- l'invocation de ce personnage secondaire peut se faire à un endroit sans aucun ennemi

- l'invocation de ce personnage secondaire vers une direction pour le laisser combattre automatiquement



Le brevet fait beaucoup réagir et certains avocats critiquent vivement son attribution.



"À mon avis, aucun de ces brevets n’aurait jamais dû être accordé. Le fait qu’ils l’aient été est à la fois choquant et offensant. [...] L’USPTO a complètement failli à sa mission, et cela va faire peser de nombreuses incertitudes (et, potentiellement, des coûts de contentieux) sur des développeurs et des entreprises qui ne le méritent pas."



- Kirk Sigmon, avocat spécialisé en brevets de jeux vidéo (itw PC Gamer)



Allons voyons, avec ça ils peuvent interdire .... Spectrobes (Disney l'a déjà abandonnée mais un Reboot devient impossible) Digimon, le prochain jeu Hoyoverse, Shin Megami Tensei, peut être même Persona, Palword bien entendu, les Xenoblade (attend c'est a eux, ca va) Honkai Star Rail, Zenless Zone Zéro (on peut invoquer des crêpures avec certains persos) ..... Dofus, Wafku, Final Fantasy, Dragon Quest.....



Soit ca va servir a rien ce brevet soit Nintendo va se mettre tout les studios japonais (et pas que eux) a dos.



Sinon je brevete le fait de faire des articles sur Gamekyo, si ca se trouve je vais gagner.