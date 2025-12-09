https://x.com/JVCom/status/1966463322246537329
Nintendo a breveté la mécanique consistant "à invoquer des créatures et à les faire combattre".
Le brevet a été accordé par l'Office américain des brevets et des marques et permet à Nintendo d'attaquer toute production qui cumule :
- un jeu vidéo exécutable sur appareil
- un personnage qui se déplace dans un espace virtuel
- la possibilité que ce personnage invoque un personnage secondaire
- l'invocation de ce personnage secondaire via un ordre pour combattre
- l'invocation de ce personnage secondaire peut se faire à un endroit sans aucun ennemi
- l'invocation de ce personnage secondaire vers une direction pour le laisser combattre automatiquement
Le brevet fait beaucoup réagir et certains avocats critiquent vivement son attribution.
"À mon avis, aucun de ces brevets n’aurait jamais dû être accordé. Le fait qu’ils l’aient été est à la fois choquant et offensant. [...] L’USPTO a complètement failli à sa mission, et cela va faire peser de nombreuses incertitudes (et, potentiellement, des coûts de contentieux) sur des développeurs et des entreprises qui ne le méritent pas."
- Kirk Sigmon, avocat spécialisé en brevets de jeux vidéo (itw PC Gamer)
Allons voyons, avec ça ils peuvent interdire .... Spectrobes (Disney l'a déjà abandonnée mais un Reboot devient impossible) Digimon, le prochain jeu Hoyoverse, Shin Megami Tensei, peut être même Persona, Palword bien entendu, les Xenoblade (attend c'est a eux, ca va) Honkai Star Rail, Zenless Zone Zéro (on peut invoquer des crêpures avec certains persos) ..... Dofus, Wafku, Final Fantasy, Dragon Quest.....
Soit ca va servir a rien ce brevet soit Nintendo va se mettre tout les studios japonais (et pas que eux) a dos.
Sinon je brevete le fait de faire des articles sur Gamekyo, si ca se trouve je vais gagner.
tags :
posted the 09/12/2025 at 05:12 PM by darkxehanort94
J’ai rien compris, ils veulent interdire le JV tout court ou quoi avec ça?
https://www.gamekyo.com/blog_article482052.html
Ah mais tu as aussi écrit cet article .
Bon alors pour ceux qui souhaitent comprendre:
(tout est expliqué ici: https://www.youtube.com/watch?v=8apzrwv75i0.)
- PalWorld a clairement copié Pokémon, jusque la personne ne remet ce fait en doute
- PalWorld, c'est "Pokémon avec des flingues", c'est ce que l'on retrouve régulièrement comme comparaison
- PalWorld est difficilement attaquable car ils jouent la carte de la "libre réinterprétation à des fins humoristiques"
- PalWorld surfe sur la notoriété de Pokémon afin d'être une alternative humoristique de Pokémon donc
- PalWorld s'est associé avec Sony afin de créer du crossmédia et étendre la licence PalWorld
- Le dépôt de brevet est une tactique que toute entreprise fait
- Ne pas le faire reviendrait à de la stupidité, on se bat avec les meilleurs armes à sa disposition
- Le dépôt de brevet ne signifie pas automatiquement procédure en justice, c'est une arme dissuasive (je vais tenter le parallèle avec le nucléaire, ce n'est pas parce qu'un pays possède des armes nucléaires qu'il bombarde ses voisins)
- Les plaintes pour violation de brevet sont très tactique, certaines grosses sociétés peuvent répondre avec d'autres brevets et la plainte peut être débouté, ce qui supprime toute la dissuasion du brevet (à ben finalement, on peut copier donc)
Donc en gros, ce qui déplait à Nintendo, c'est que PalWorld reprenne une de leur licence et surfe sur le succès établis précédemment par Nintendo.
S'ils laissent faire, c'est la porte ouverte à tous les abus.
Sérieusement j'en reparle parce que le brevet a été officiellement validé et qu'il est encore plus large que je pensais.
De toute façon ce brevet est trop large, un perso qui de déplace dans un espace virtuel, Il y a ca dans Digimon Cyber Sluth, Digimon doit le faire interdire ? Spectrobes doit se faire Interdire ? Wafku doit se faire interdire !????