Bonne nouvelle, d'après les récents leaks, le mode Battle Royale sera gratuit, même pour ceux qui n'ont pas acheté le jeu complet, et s'annonce énorme.
Pas mal de screens ont fuité sur X et sur différents réseaux.
posted the 09/10/2025 at 05:26 PM by grazou
Mais ceux qui ne veulent pas acheter le jeu peuvent télécharger gratuitement le Battle Royale BATTLEFIELD => Comme WARZONE.
Enfin un BF qui a l'air bon , en tout cas la beta m'avait bien plus
En revanche, tu me confirme bien que c'est bien un battlefield style le 3 et 4, et pas futuriste ?
Je ne me suis pas inscrit au bf lab, ils ont fait une open beta en aout où tout le monde pouvait jouer