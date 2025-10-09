profile
Battlefield 6
name : Battlefield 6
platform : PC
editor : Electronic Arts
developer : DICE
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
BF6, le mode Battle Royale sera gratuit !
Bonne nouvelle, d'après les récents leaks, le mode Battle Royale sera gratuit, même pour ceux qui n'ont pas acheté le jeu complet, et s'annonce énorme.

Pas mal de screens ont fuité sur X et sur différents réseaux.
INFINITY AREA - https://infinity-area.com/article/battlefield-6-le-battle-royale-gratuit-s-annonce-comme-le-futur-mastodonte-du-genre
    bf6
    posted the 09/10/2025 at 05:26 PM by grazou
    comments (15)
    cyr posted the 09/10/2025 at 05:38 PM
    Heu j'ai pas tous compris. Quand tu achète le jeux de base, il y a pas le mode multijoueur et tous les modes de jeux?
    losz posted the 09/10/2025 at 05:47 PM
    cyr Il y a rien de dur à comprendre, le br est un f2p.
    walterwhite posted the 09/10/2025 at 06:53 PM
    losz Non mais laisse
    ratomuerto posted the 09/10/2025 at 07:29 PM
    cyr Oui tu as tout quand tu achètes le jeu quoiqu'il arrive = Solo, multi, coop? , BR

    Mais ceux qui ne veulent pas acheter le jeu peuvent télécharger gratuitement le Battle Royale BATTLEFIELD => Comme WARZONE.
    hibito posted the 09/10/2025 at 07:58 PM
    Osef !
    wickette posted the 09/10/2025 at 08:41 PM
    Le dernier fps que j'attendais comme ça c'était MW en 2019.

    Enfin un BF qui a l'air bon , en tout cas la beta m'avait bien plus
    burningcrimson posted the 09/10/2025 at 08:44 PM
    J'ai bien aimé la bêta. Je vais peut-être l'acheter finalement.
    cyr posted the 09/11/2025 at 06:20 AM
    ratomuerto ok merci.
    cyr posted the 09/11/2025 at 06:22 AM
    wickette tu avais réussi a essayer ? Perso j'étais 150000 sur le file d'attente, donc j'ai pas pus essayer.

    En revanche, tu me confirme bien que c'est bien un battlefield style le 3 et 4, et pas futuriste ?
    jenicris posted the 09/11/2025 at 07:46 AM
    cyr oui comme 3 et 4
    cyr posted the 09/11/2025 at 08:08 AM
    jenicris ok. Alors il y a moyen que je passe a la caisse
    wickette posted the 09/11/2025 at 09:08 AM
    cyr
    Je ne me suis pas inscrit au bf lab, ils ont fait une open beta en aout où tout le monde pouvait jouer
    rogeraf posted the 09/11/2025 at 09:17 AM
    Concurrencer COD et son Battle Royale c'est sur, après je ne pense pas que ca sera énorme au vu des studios dessus (hors DICE) et du dernier BR (BF5) tres raté
    maki4vel posted the 09/11/2025 at 11:01 AM
    rogeraf Le BR de bf5 était bien, seulement il été accessible qu'a ceux qui ont achetés le jeu et ça l'a tué mais bon warzone ça fait un moment que ça vol pas haut va pas falloir grand chose pour faire mieux...
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 08:10 AM
    maki4vel Le BR de bf5 était bien : 4 cabanes dans une carte vide sous la neige, oh que non le BR de bf5 était du caca moisi. On oublie, les joueurs l'ont fuis en quelques semaines. Heureusement.
