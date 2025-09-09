C'est mon anniversaire !
Du coup, j'ai pensé à relancer Death Stranding 2 pour voir ce qui allait se passer, et, comme dans le 1er épisode, il y avait une cinématique pour fêter cela !
Même si le jeu n'a pas tenu toutes ses promesses, c'est un petit geste qui m'a fait plaisir !
Du coup, j'en ai aussi profité pour revoir la cinématique du 1 et vous la partager également !
Tout est pardonné, Kojima-San.
La chaine Twitch si vous voulez follow
- https://www.twitch.tv/twinsengameforever
tags :
posted the 09/09/2025 at 08:01 PM by obi69