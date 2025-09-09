profile
Death Stranding 2
name : Death Stranding 2
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Kojima Productions
genre : action-aventure
other versions : PC -
obi69
obi69
Votre anniversaire dans Death Stranding 2


C'est mon anniversaire !

Du coup, j'ai pensé à relancer Death Stranding 2 pour voir ce qui allait se passer, et, comme dans le 1er épisode, il y avait une cinématique pour fêter cela !

Même si le jeu n'a pas tenu toutes ses promesses, c'est un petit geste qui m'a fait plaisir !

Du coup, j'en ai aussi profité pour revoir la cinématique du 1 et vous la partager également !



Tout est pardonné, Kojima-San.
La chaine Twitch si vous voulez follow - https://www.twitch.tv/twinsengameforever
    posted the 09/09/2025 at 08:01 PM by obi69
