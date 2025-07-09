profile
ouroboros4 > blog
[Bon plan] Restock Metroid Prime Remastered jaquette FR
Bonne nouvelle si vous avez raté Metroid Prime Remastered avec la jaquette FR
Nintendo semble avoir donner du stock à plusieurs enseignes bien connus.

En rupture de stock avec la jaquette FR depuis un moment il était devenu difficile à trouver pour un prix "normal"...

Bref foncez


https://x.com/NintendHOME/status/1964603538664985015
    posted the 09/07/2025 at 12:11 PM by ouroboros4
    comments (8)
    leonsilverburg posted the 09/07/2025 at 12:20 PM
    Un Shadowdrop de Metroid Prime 2 durant le Nintendo Direct la semaine pro ?
    Suspect ce timing de restock...
    ouroboros4 posted the 09/07/2025 at 12:21 PM
    leonsilverburg Je penche plus pour Metroid Prime 4 et un restock des Amiibo devenus hors de prix
    guigui59 posted the 09/07/2025 at 12:40 PM
    Une chance d'avoir la compil 2 et 3 comme pikmin 1 et 2, le livre art book qui à était décalé de fin juin à fin octobre me donne de l'espoir
    cail2 posted the 09/07/2025 at 03:20 PM
    Ils feraient pas un restock du 1 s'ils annonçaient prochainement le 2, surtout si le 4 doit sortir d'ici novembre... Au contraire ça annonce un MP4 juste avant les fêtes de Noel et le remaster du 2 l'année prochaine (s'il sort un jour).
    kisukesan posted the 09/07/2025 at 04:16 PM
    ouroboros4 quels amiibos ?
    forte posted the 09/07/2025 at 05:33 PM
    kisukesan Le Metroid qui sort de sa capsule, c'est le seul qui avoisine les 100 boules
    badeuh posted the 09/08/2025 at 09:17 AM
    forte Je dirai plus 50€, d'ailleurs à ce prix le mien n'était pas parti trop vite (une semaine via lbc).

    Perso, je prie pour un retour de Prime Trylogy exclusif pour la S2 (ce qui justifera les 90€ - voir mieux le super collector MP4 mais là je rêve tant les collectors sont devenus merdiques avec le temps). Et pour être plus pragmatique une sortie unitaire du 2 et du 3 pour la Switch première du nom exclusivement en démat.
    tokito posted the 09/08/2025 at 02:39 PM
    A quand un patch Switch 2 ?
