Bonne nouvelle si vous avez raté Metroid Prime Remastered avec la jaquette FR
Nintendo semble avoir donner du stock à plusieurs enseignes bien connus.
En rupture de stock avec la jaquette FR depuis un moment il était devenu difficile à trouver pour un prix "normal"...
Bref foncez
https://x.com/NintendHOME/status/1964603538664985015
posted the 09/07/2025 at 12:11 PM by ouroboros4
Suspect ce timing de restock...
Perso, je prie pour un retour de Prime Trylogy exclusif pour la S2 (ce qui justifera les 90€ - voir mieux le super collector MP4 mais là je rêve tant les collectors sont devenus merdiques avec le temps). Et pour être plus pragmatique une sortie unitaire du 2 et du 3 pour la Switch première du nom exclusivement en démat.