12
Likers
name : The Crew
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Reflections
genre : course
other versions : Xbox One - PlayStation 4
stardustx
18
Likes
Likers
stardustx
stardustx > blog
The Crew bientôt de retour (PC)



Les moddeurs font le boulot que les éditeurs ne veulent pas faire

Suite à la fermeture des serveurs de The Crew par notre glorieux Ubisoft national, signant ainsi la mise à mort du titre à connexion obligatoire, un groupe de moddeurs a lancé l'initiative The Crew Unlimited afin de rendre la version PC du jeu de nouveau accessible.

Ce sera bientôt chose faite puisque l'équipe a annoncé que son travail était suffisamment avancé pour être lancé en version 1.0 dès le 15 septembre.


The Crew Unlimited - https://thecrewunlimited.com
    tags : ubichiotte the crew fuckubisoft
    3
    Likes
    Who likes this ?
    tripy73, belmoncul, 5120x2880
    posted the 09/02/2025 at 10:19 AM by stardustx
    comments (11)
    malroth posted the 09/02/2025 at 10:22 AM
    mais comment ils ont pû reussir ça ? le jeu etait dependant de serveurs.

    et surtout est ce que Ubisoft va laisser faire ?

    tres bonne nouvelle en tout cas, merci à eux de préserver le JV
    stardustx posted the 09/02/2025 at 10:27 AM
    malroth reverse engineering et émulation des serveurs

    Comme c'est le cas lorsque tu vois des serveurs "privés" pour un MMORPG par exemple
    pcsw2 posted the 09/02/2025 at 10:28 AM
    Très bonne nouvelle
    rogeraf posted the 09/02/2025 at 10:34 AM
    Il faut vraiment relancer les serveurs pour les joueurs consoles ... Ma One le demande
    malroth posted the 09/02/2025 at 10:35 AM
    stardustx aah top. merci beaucoup
    dabaz posted the 09/02/2025 at 10:45 AM
    Les moddeurs fournissent un travail exceptionnel, on ne le dira jamais assez.
    heracles posted the 09/02/2025 at 10:51 AM
    Heureusement qu'ils sont là !
    belmoncul posted the 09/02/2025 at 11:10 AM
    Ce sera la même physique que le jeu original ?
    5120x2880 posted the 09/02/2025 at 11:12 AM
    malroth stardustx À l'époque de Modern Warfare 2, les joueurs voulaient des serveurs privés, Activision non, du coup les moddeurs ont refait tout le système pour les ajouter, et ça semble toujours fonctionner en 2025 (IW4-SP).

    belmoncul C'est un mod pour le jeu original
    egguibs posted the 09/02/2025 at 11:57 AM
    comme d'hab les moddeurs font le taf que les editeurs squizzent... au final le démat est le seul endroit ou the crew sera encore jouable
    draven86 posted the 09/02/2025 at 01:02 PM
    Magnifique projet !
