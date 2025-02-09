Les moddeurs font le boulot que les éditeurs ne veulent pas faire
Suite à la fermeture des serveurs de The Crew par notre glorieux Ubisoft national, signant ainsi la mise à mort du titre à connexion obligatoire, un groupe de moddeurs a lancé l'initiative The Crew Unlimited
afin de rendre la version PC du jeu de nouveau accessible.
Ce sera bientôt chose faite puisque l'équipe a annoncé que son travail était suffisamment avancé pour être lancé en version 1.0 dès le 15 septembre.
posted the 09/02/2025 at 10:19 AM by stardustx
et surtout est ce que Ubisoft va laisser faire ?
tres bonne nouvelle en tout cas, merci à eux de préserver le JV
Comme c'est le cas lorsque tu vois des serveurs "privés" pour un MMORPG par exemple
belmoncul C'est un mod pour le jeu original