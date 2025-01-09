Zenless Zone Zero
Charac design, animation, musique, univers, rythme…Le trailer parfait
articles : 989
visites since opening : 1406964
28 jeux pour septembre 2025
J’aime bien Huber (ex monteur gamekult), il surjoue pas et s’intéresse à bcp de genre. Sous la chaîne d’origami (que je ne suis pas perso, question d’éloignement idéologique), il poste néanmoins régulièrement des listings de jeux mainstream et indé.

En bref, c’est pro, bien monté, concis et full gameplay.

Le titre est trompeur, il y a bien une vingtaine de jeux listés.



Perso j’avais vu une miniature mais je suis surpris de voir Baki en punch out like
https://youtu.be/iYN251MFNNI?si=ZpsxlPQko3-ud2aT
    posted the 09/01/2025 at 06:28 PM by akinen
    fan2jeux posted the 09/01/2025 at 06:36 PM
    hollow kinght qui sort bientot et à 20€ apparemment, c'est classe.

    silent hill f, je suis curieux

    hell is us, je suis tres tres curieux

    baki, je ne savais pas, il est parti en wishlist

    Et bien sur ff tactic que je prendrais obligatoirement

    Honnetement, c'est un super mois de septembre, j'ai trop de backlog, il faudra être selectif
    playshtayshen posted the 09/01/2025 at 06:50 PM
    Non non je ne jouerai pas a cette bouse de hollow knight merci
