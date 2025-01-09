J’aime bien Huber (ex monteur gamekult), il surjoue pas et s’intéresse à bcp de genre. Sous la chaîne d’origami (que je ne suis pas perso, question d’éloignement idéologique), il poste néanmoins régulièrement des listings de jeux mainstream et indé.En bref, c’est pro, bien monté, concis et full gameplay.Le titre est trompeur, il y a bien une vingtaine de jeux listés.Perso j’avais vu une miniature mais je suis surpris de voir Baki en punch out like