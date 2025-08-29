accueil
link49
,
amassous
,
torotoro59
,
kevinmccallisterrr
,
suzukube
,
destati
,
minx
,
51love
,
momotaros
,
battossai
,
uram
,
minbox
,
almightybhunivelze
,
initmaster
fdestroyer
Shinobi Arcade porté sur Neo Geo
Hello la commu'
Nous testons l'excellent portage récent de l'original Shinobi Arcade Sega System 16 vers la Neo Geo.
Ici en véritable cartouche AES! comme toujours la capture est sur CRT
2
Likes
Who likes this ?
gareauxloups
,
zoske
posted the 08/29/2025 at 05:10 PM by fdestroyer
fdestroyer
comments (6)
6
)
defcon5
posted
the 08/29/2025 at 06:52 PM
J'ai vu les prix sur Ebay, c'est pas donné, mais c'est vraiment du super boulot que le gars a fait !
fdestroyer
posted
the 08/29/2025 at 06:59 PM
defcon5
ouais bon, c'est le prix des conversions, ils prennent des véritables cartouches donc forcément ça coûte déjà sont prix, et effectivement ya le boulot du mec derrière, je veux pas trop pester.
defcon5
posted
the 08/29/2025 at 07:31 PM
fdestroyer
D'ailleurs, en ce moment, je commence à acheter des repros ( pour megadrive) que je trouve sur ebay ou leboncoin. Je suis étonné que les éditeurs (comme Sega) ne soient pas plus procédurier avec les vendeurs de repros. Les jeux des années 80/90 ne sont pourtant pas dans le domaine public, à ce qu'il me semble, n'est ce pas ? (sauf ceux officiellement placés en abandonware, je suppose).
Vous deux qui êtes dans le milieu, vous avez des infos sur le sujet ?
fdestroyer
posted
the 08/29/2025 at 08:21 PM
defcon5
Bah c'est juste que c'est un marché trop petit, c'est une niche. Attaquer reviendrai plus cher que le manque à gagner (qui est en fait nul, vu qu'ils ne vendent plus de jeux SNES/MD sur ses supports) qu'engendre réellement ses repro
Ensuite c'est tout de même beaucoup de jeux "ultra cher" qui ont souvent droit a des repros de masses, ce sont pas souvent des jeux qui ont été édité par Nintendo (c'est surtout eux qui attaquent à tout va)
Si un mec se mettait a inonder le marché de cartouche Super Mario Kart repro, peut-être qu'il y'aurai une action en justice...
defcon5
posted
the 08/29/2025 at 08:48 PM
fdestroyer
ah merci, je comprends mieux. Pourvu que ça reste comme cela. Le marché du retrogaming devient tellement fou...
zoske
posted
the 08/30/2025 at 06:45 AM
Sympa la vidéo et belle conversion pour Shinobi! Combien de pièce j'ai dû lâcher à l'époque en arcade... peut-être bien le prix de cette conversion! bon amusement à faire la fin
il est tellement dur haha
