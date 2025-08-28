profile
name : No Man's Sky
platform : PC
editor : N.C
developer : Hello Games
genre : action-aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4
No man sky voyager comme il vous plaira
La mise a jour 6.0 envoie du lourd ...
    posted the 08/28/2025 at 07:29 AM by pcsw2
    comments (17)
    cyr posted the 08/28/2025 at 07:43 AM
    Le jeux a bien évolué sûrement depuis sa sortie sur ps4.

    Mais bon vu comment j"ai étais déçu, pour le relancer faut que je me fasse violence
    shambala93 posted the 08/28/2025 at 08:04 AM
    cyr
    Y’a pas à se faire violence, le jeu est incroyable aujourd’hui
    zampano posted the 08/28/2025 at 08:12 AM
    cyr 10 ans plus tard, il faut arrêter de se trouver des excuses à un moment.
    epicurien posted the 08/28/2025 at 08:14 AM
    Les mecs ont tenu parole, ils ont sur-vendu la 1.0, aucun doute, mais ils ont jamais lâché l'affaire et ont ajouté toutes les promesses, au début intenables, gratuitement, au fur et à mesure. Un échec marketing mais au final un joli succès commerciale et aujourd'hui le jeu est juste fantastique, voir culte pour qui aime le genre. Et pour ne rien gacher, le mode (et pas mod) VR le place sans forcer dans le top 5 des jeux VR les plus aboutis et marquants.
    gasmok2 posted the 08/28/2025 at 08:43 AM
    epicurien .

    C'est clair que le mode VR doit être incroyable sur ce jeu.

    Il n'y a pas assez de jeux réellement immersifs pour que la VR rencontre un plus grand succès. Il y a beaucoup de petites expériences, mais de grands jeux marquants qui font dire, putain il me faut un casque VR (à part HL Alyx pour ma part)
    commandermargulis posted the 08/28/2025 at 08:48 AM
    Les mots me manquent pour être honnête.
    Alors oui, le jeu promis n'était clairement pas là à la sortie, mais je crois que nous sommes face à la plus grosse rédemption de l'histoire du JV.

    C'est juste hallucinant ce qu'ils ont fait, et tout ceci GRATUITEMENT.

    J'ai acheté le jeu (pas encore fait) car je souhaitais soutenir cette démarche (en plus du fait qu'il a l'air vraiment génial et complet maintenant).
    Réellement, on peu aimer ou non le jeu, mais un immense bravo aux développeurs.

    Peut être aimerais-je juste une version complète sur disque si c'est possible et que leur prochain jeu soit dans cet état dès la sortie.

    Lorsque je vois Starfield qui galère et qu'ils mettent 50 ans à sortir des extensions (pas géniales en plus), bref, je me demande vraiment s'il n'y a pas un problème quelque part...
    malroth posted the 08/28/2025 at 08:55 AM
    pour moi c'est un cas d'école ce jeu et ce studio, immense Bravo à eux. j'ai passé bcp d'heures sur ps5 ya 3ans. j'ai meme envie de le reprendre sur pc pour pousser les graphismes au max, voir des mods mais avec toutes les soties la, je vais manquer de temps.

    je verrai.

    en tout cas j'ai hate leur prochain jeu "light no fire"
    pcsw2 posted the 08/28/2025 at 09:06 AM
    cyr la version sw2 et ultra propre en plus je le refais déçu et rien a dire , mais la avec la création de vaisseau ca va être encore au dessus .
    shambala93 posted the 08/28/2025 at 09:18 AM
    pcsw2
    Tu parles ça tournes meme pas en 60fps constant ça oscille entre 30/40/55. Mais vu le boulot que fait le studio, j’estime que c’est la console qui est miteuse.
    pcsw2 posted the 08/28/2025 at 09:31 AM
    shambala93 jai dis ultra propre pas ultra fluide , perso moi j'y joue en 40 fps et ca reste stable mais moins fluide que sur mes version ps5 ou pc .
    osiris67 posted the 08/28/2025 at 10:49 AM
    A ce niveau la tu gardes tes maj et tu fais un 2.
    apollokami posted the 08/28/2025 at 01:03 PM
    J'ai envie de m'y remettre mais suis un peu perdu devant les différents modes. On peut jouer solo et offline tout en profitant des nouveautés ?
    keiku posted the 08/28/2025 at 01:13 PM
    apollokami On peut jouer solo et offline tout en profitant des nouveautés ?

    c'est en effet une question que je me pose aussi
    epicurien posted the 08/28/2025 at 01:13 PM
    apollokami le jeu est pensé offline, le online est là juste pour dire qu'il y est, mais ça se joue solo, complètement
    pcsw2 posted the 08/28/2025 at 01:18 PM
    apollokami entre le solo et le online tu verra pratiquement aucune différence en dehors de certaine planète renommée ou habité avec des constructions d'autres joueur dessus .
    apollokami posted the 08/28/2025 at 03:02 PM
    epicurien pcsw2 Il vaut mieux y jouer dans le mode "classique" ou celui qui fait plutôt bac à sable ?
    pcsw2 posted the 08/28/2025 at 03:27 PM
    Pour ma part jai choisi classicisme vue que le bac a sable et régulièrement remis a zéro.
