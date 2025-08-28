accueil
articles :
3
visites since opening :
3843
pcsw2
> blog
No man sky voyager comme il vous plaira
La mise a jour 6.0 envoie du lourd ...
tags :
1
Like
Who likes this ?
elcidfx
posted the 08/28/2025 at 07:29 AM by pcsw2
pcsw2
comments (
17
)
cyr
posted
the 08/28/2025 at 07:43 AM
Le jeux a bien évolué sûrement depuis sa sortie sur ps4.
Mais bon vu comment j"ai étais déçu, pour le relancer faut que je me fasse violence
shambala93
posted
the 08/28/2025 at 08:04 AM
cyr
Y’a pas à se faire violence, le jeu est incroyable aujourd’hui
zampano
posted
the 08/28/2025 at 08:12 AM
cyr
10 ans plus tard, il faut arrêter de se trouver des excuses à un moment.
epicurien
posted
the 08/28/2025 at 08:14 AM
Les mecs ont tenu parole, ils ont sur-vendu la 1.0, aucun doute, mais ils ont jamais lâché l'affaire et ont ajouté toutes les promesses, au début intenables, gratuitement, au fur et à mesure. Un échec marketing mais au final un joli succès commerciale et aujourd'hui le jeu est juste fantastique, voir culte pour qui aime le genre. Et pour ne rien gacher, le mode (et pas mod) VR le place sans forcer dans le top 5 des jeux VR les plus aboutis et marquants.
gasmok2
posted
the 08/28/2025 at 08:43 AM
epicurien
.
C'est clair que le mode VR doit être incroyable sur ce jeu.
Il n'y a pas assez de jeux réellement immersifs pour que la VR rencontre un plus grand succès. Il y a beaucoup de petites expériences, mais de grands jeux marquants qui font dire, putain il me faut un casque VR (à part HL Alyx pour ma part)
commandermargulis
posted
the 08/28/2025 at 08:48 AM
Les mots me manquent pour être honnête.
Alors oui, le jeu promis n'était clairement pas là à la sortie, mais je crois que nous sommes face à la plus grosse rédemption de l'histoire du JV.
C'est juste hallucinant ce qu'ils ont fait, et tout ceci GRATUITEMENT.
J'ai acheté le jeu (pas encore fait) car je souhaitais soutenir cette démarche (en plus du fait qu'il a l'air vraiment génial et complet maintenant).
Réellement, on peu aimer ou non le jeu, mais un immense bravo aux développeurs.
Peut être aimerais-je juste une version complète sur disque si c'est possible et que leur prochain jeu soit dans cet état dès la sortie.
Lorsque je vois Starfield qui galère et qu'ils mettent 50 ans à sortir des extensions (pas géniales en plus), bref, je me demande vraiment s'il n'y a pas un problème quelque part...
malroth
posted
the 08/28/2025 at 08:55 AM
pour moi c'est un cas d'école ce jeu et ce studio, immense Bravo à eux. j'ai passé bcp d'heures sur ps5 ya 3ans. j'ai meme envie de le reprendre sur pc pour pousser les graphismes au max, voir des mods mais avec toutes les soties la, je vais manquer de temps.
je verrai.
en tout cas j'ai hate leur prochain jeu "light no fire"
pcsw2
posted
the 08/28/2025 at 09:06 AM
cyr
la version sw2 et ultra propre en plus je le refais déçu et rien a dire , mais la avec la création de vaisseau ca va être encore au dessus .
shambala93
posted
the 08/28/2025 at 09:18 AM
pcsw2
Tu parles ça tournes meme pas en 60fps constant ça oscille entre 30/40/55. Mais vu le boulot que fait le studio, j’estime que c’est la console qui est miteuse.
pcsw2
posted
the 08/28/2025 at 09:31 AM
shambala93
jai dis ultra propre pas ultra fluide , perso moi j'y joue en 40 fps et ca reste stable mais moins fluide que sur mes version ps5 ou pc .
osiris67
posted
the 08/28/2025 at 10:49 AM
A ce niveau la tu gardes tes maj et tu fais un 2.
apollokami
posted
the 08/28/2025 at 01:03 PM
J'ai envie de m'y remettre mais suis un peu perdu devant les différents modes. On peut jouer solo et offline tout en profitant des nouveautés ?
keiku
posted
the 08/28/2025 at 01:13 PM
apollokami
On peut jouer solo et offline tout en profitant des nouveautés ?
c'est en effet une question que je me pose aussi
epicurien
posted
the 08/28/2025 at 01:13 PM
apollokami
le jeu est pensé offline, le online est là juste pour dire qu'il y est, mais ça se joue solo, complètement
pcsw2
posted
the 08/28/2025 at 01:18 PM
apollokami
entre le solo et le online tu verra pratiquement aucune différence en dehors de certaine planète renommée ou habité avec des constructions d'autres joueur dessus .
apollokami
posted
the 08/28/2025 at 03:02 PM
epicurien
pcsw2
Il vaut mieux y jouer dans le mode "classique" ou celui qui fait plutôt bac à sable ?
pcsw2
posted
the 08/28/2025 at 03:27 PM
Pour ma part jai choisi classicisme vue que le bac a sable et régulièrement remis a zéro.
