profile
Gears of War : Reloaded
0
Likers
name : Gears of War : Reloaded
platform : Playstation 5
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1149
visites since opening : 1821687
obi69 > blog
all
GOW : mon ressenti à chaud après l'acte I


Bon ben c'est exactement le même jeu au niveau du code : mêmes scripts, mêmes animations, mêmes sensations manettes en main.

Les Locustes sont légèrement nerfés en mode hard.
Le son de la VF a ENFIN était étalonné correctement (on attendait tous un patch sur 360, il faudra attendre 2016 et un remake...)

La DA conservé ses couleurs très froides, mais je trouve les armures des gears et leurs visages trop lisses.
Quelques scenettes légèrement modifiées, avec du mieux et du moins bien.

Le passage avec la Berserker est en revanche raté car buggué.

PS : j'ai refait le 1 sur 360 hier pour pouvoir comparer au mieux.

N'hésitez pas à regarder la vidéo (elle est en 1080p60fps) pour suivre ma découverte en direct.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/27/2025 at 11:25 PM by obi69
    comments (7)
    ippoyabukiki posted the 08/28/2025 at 06:08 AM
    Dis plutot gears car bon gow... god of war, gears of war...
    C'est comme AC. Assassin's creed ou animal crossing ?
    ippoyabukiki posted the 08/28/2025 at 06:09 AM
    Par contre tous les tests disent que le gameplay a ete modernisé, tu es le seul à dire que c'est exactement la meme chose...
    vyse posted the 08/28/2025 at 07:10 AM
    La belle DA gris marron dégueulasse de l'UE3.. ça m'a pas manqué..
    sonilka posted the 08/28/2025 at 08:09 AM
    Le meme jeu en plus bugué. L'IA alliée est à la rue, l'IA adversaire plante régulièrement (un locuste qui reste fixe dans un coin par exemple). Bien plus que dans l'original ce qui est aberrant.

    ippoyabukiki je n'ai pas vu le moindre changement coté gameplay. Pour moi c'est le meme jeu qu'il y a 19 ans.
    baalmung posted the 08/28/2025 at 08:22 AM
    Mes souvenirs me donne l'impression de voir exactement le même jeu qu'à l'époque, sans être capable de percevoir la moindre modif technique. Je vais devoir voir des comparatifs
    obi69 posted the 08/28/2025 at 09:04 AM
    ippoyabukiki Je suis d'accord avec sonilka : j'alterne entre les 2 versions. Manette en main, c'est le même jeu. La seul différence c'est qu'à difficulté égale, les locustes sont légèrement nerfés sur Ps5. En dehors de ça, c'est strictement le même gameplay.
    baalmung Mon image est malheureusement déguillasse mais j'ai streamé la version 360 hier.
    https://www.twitch.tv/videos/2550426015
    Les gears ont de meilleurs gueules et des armures plus crades dans l'original. Il y a aussi quelques menus différences dans les éléments de décors.
    metroidvania posted the 08/28/2025 at 12:47 PM
    Terminé hier et me suis régalé en plus régalé de fou.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo