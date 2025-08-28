Bon ben c'est exactement le même jeu au niveau du code : mêmes scripts, mêmes animations, mêmes sensations manettes en main.Les Locustes sont légèrement nerfés en mode hard.Le son de la VF a ENFIN était étalonné correctement (on attendait tous un patch sur 360, il faudra attendre 2016 et un remake...)La DA conservé ses couleurs très froides, mais je trouve les armures des gears et leurs visages trop lisses.Quelques scenettes légèrement modifiées, avec du mieux et du moins bien.Le passage avec la Berserker est en revanche raté car buggué.PS : j'ai refait le 1 sur 360 hier pour pouvoir comparer au mieux.N'hésitez pas à regarder la vidéo (elle est en 1080p60fps) pour suivre ma découverte en direct.