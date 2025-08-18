Pour ceux qui aiment. Vous êtes plus hypé par le jeu Wolverine ou Blade ?
Blade, perso. Je le sens plutôt bien. Après wait and see, comme on dit. On verra.
Et vous ? Y'en a un qui vous botte plus que l'autre ? Pour quelle(s) raison(s) ?
Bonne soirée all.
posted the 08/18/2025 at 06:25 PM by uram
Et Blade je ne suis pas super hype par les FPS mais y a moyen que le level design soit excellent vu le studio derrière.
Moi je suis plus hype par les prochain persos révélés pour Marvel Rivals ou Marvel Tokon Fighting Souls.
J'attends plus iron man ou captain marvel....
Enfin un vrai personnage. Avoir un mec avec des griffes de chats....c'est comme l'araignée mutante, ça me branche pas du tous....
Sans rire j'ai jamais réussi a voir un spiderman en entier......j'ai toujours trouver le scénario....plat.
Tiens pourquoi pas un jeux sur les gardians de la galaxy, il y a matière
Mais oui j'aime bien la plupart des personnages des gardiens de la galaxie. Donc déjà de ce côté...
Mais c'est quoi comme style de jeux? Action aventure? Combat?