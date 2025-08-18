profile
uram
uram > blog
Pour ce qui est des jeux Marvels
Pour ceux qui aiment. Vous êtes plus hypé par le jeu Wolverine ou Blade ?

Blade, perso. Je le sens plutôt bien. Après wait and see, comme on dit. On verra.

Et vous ? Y'en a un qui vous botte plus que l'autre ? Pour quelle(s) raison(s) ?

Bonne soirée all.
    posted the 08/18/2025 at 06:25 PM by uram
    comments (8)
    jaysennnin posted the 08/18/2025 at 06:28 PM
    je suis ultra hypé par le beat em up à venir, Marvel cosmic invasion
    altendorf posted the 08/18/2025 at 06:31 PM
    On a rien vu des deux… Aucune attente dans l’immédiat.
    djfab posted the 08/18/2025 at 06:31 PM
    Wolverine car Insomniac Games !
    aozora78 posted the 08/18/2025 at 06:32 PM
    Aucun des deux, je sens que Wolverine sera un gros AAA qui tache mais j'ai peur de l'écriture de Insomniac quand on voit Spider-Man 2...

    Et Blade je ne suis pas super hype par les FPS mais y a moyen que le level design soit excellent vu le studio derrière.

    Moi je suis plus hype par les prochain persos révélés pour Marvel Rivals ou Marvel Tokon Fighting Souls.
    cyr posted the 08/18/2025 at 06:56 PM
    Aucun a l'heure actuel.....j'avais pris les gardian de la galaxy sur le gamepass, jamais essayer.....

    J'attends plus iron man ou captain marvel....

    Enfin un vrai personnage. Avoir un mec avec des griffes de chats....c'est comme l'araignée mutante, ça me branche pas du tous....

    Sans rire j'ai jamais réussi a voir un spiderman en entier......j'ai toujours trouver le scénario....plat.


    Tiens pourquoi pas un jeux sur les gardians de la galaxy, il y a matière
    zboubi480 posted the 08/18/2025 at 07:06 PM
    cyr heu..un jeu sur les Gardiens de la Galaxie....
    jaysennnin posted the 08/18/2025 at 07:12 PM
    cyr tu devrais faire le jeu sur les les gardiens de la galaxie, il est très sous côté mais excellent avec une bonne rejouablité, il a malheureusement été pris dans la tempête autour du jeu marvel avengers
    cyr posted the 08/18/2025 at 08:08 PM
    jaysennnin je sais pas s'il est toujours dans le catalogue gampass....

    Mais oui j'aime bien la plupart des personnages des gardiens de la galaxie. Donc déjà de ce côté...

    Mais c'est quoi comme style de jeux? Action aventure? Combat?
