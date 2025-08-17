Oh toi combattant virtuel !



J'ai remarqué un petit truc un peu dérangeant. Sachez que le jeu que ce soit dans son édition normal où son édition 30ieme anniversaire... Coûte moins chère chez PlayStation.



9,99 euros l'édition normal et 39,99 euros l'édition 30ieme anniversaire.





Sur Xbox c'est 10 euros plus chère, chaque édition.



On peut voir des différences lors de promo entre les stores, mais c'est bien la première fois que je vois que ça coûte plus chère chez Microsoft.



D'habitude ce genre de chose est réservé à l'eshop lors des promos.



Voilà si vous souhaitez le jeu, c'est moins chère sur PLAYSTATION