profile
Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
0
Likers
name : Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : combat
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
liberty
10
Likes
Likers
liberty
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 79
visites since opening : 488912
liberty > blog
all
Virtua Fighter 5 REVO info précommande
Oh toi combattant virtuel !

J'ai remarqué un petit truc un peu dérangeant. Sachez que le jeu que ce soit dans son édition normal où son édition 30ieme anniversaire... Coûte moins chère chez PlayStation.

9,99 euros l'édition normal et 39,99 euros l'édition 30ieme anniversaire.


Sur Xbox c'est 10 euros plus chère, chaque édition.

On peut voir des différences lors de promo entre les stores, mais c'est bien la première fois que je vois que ça coûte plus chère chez Microsoft.

D'habitude ce genre de chose est réservé à l'eshop lors des promos.

Voilà si vous souhaitez le jeu, c'est moins chère sur PLAYSTATION
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/17/2025 at 08:32 PM by liberty
    comments (3)
    shanks posted the 08/17/2025 at 08:37 PM
    Nop.
    C'est bien 19,99€ en standard aussi sur PS5 (j'ai vérifié).

    C'est 9,99€ seulement si tu possède Final Showdown
    marcelpatulacci posted the 08/17/2025 at 08:58 PM
    MAJ gratis pour ceux qui ont déjà le jeu sur PS5 ?
    mercure7 posted the 08/17/2025 at 10:30 PM
    Vivement VF6, se bouffer du VF5 réchauffé et reconditionné depuis l'ère de la PS3 (c'était même mon premier jeu PS3), c'est plus possible . . .
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo