1 Ne Zha II $1,899,873,2802 Lilo & Stitch $1,025,453,0273 A Minecraft Movie $955,149,1955 How to Train Your Dragon $623,519,8056 Mission: Impossible - The Final Reckoning $595,549,8058 F1: The Movie $570,681,00010 Captain America: Brave New World $415,101,57711 Thunderbolts* $382,436,917Détails des revenus :-Jurassic World: Rebirth $326,800,075-Superman $331,243,139-The Fantastic Four: First Steps $230,412,709-Jurassic World: Rebirth $473,184,000-Superman $247,600,000-The Fantastic Four: First Steps $203,800,000-Jurassic World: Rebirth +34 millions de dollars-The Fantastic Four: First Steps +61 millions de dollars-Superman +27 millions de dollarsCe qui acte que superman n'a plus aucune chance de rattraper Jurassic malgré une semaine en moins.Il est acté maintenant qu'avec la baisse des revenus aux cours des semaines que les 4 Fantastiques ne rattraperont jamais Jurassic Park.La carte encore à jouer pour les 4 Fantastiques est le reste du monde pour espérer terminer devant Superman car ils ne rattraperont pas Superman au USA.Les 4 Fantastiques peuvent déjà se consoler sur le fait qu'ils auront été le film Marvel le mieux classé de l'année 2025.Ils viennent de dépasser Thunderbolts et Captain America 4.et surtout possiblement ils peuvent encore faire mieux que Thunderbolt et Captain America réunis(enfin non mais mais disons qu'ils seront presque au 2/3 des revnus cumulés des deux )