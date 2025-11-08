BOX OFFICE MONDIALE
1 Ne Zha II $1,899,873,280
2 Lilo & Stitch $1,025,453,027
3 A Minecraft Movie $955,149,195
4 Jurassic World: Rebirth $799,984,075
5 How to Train Your Dragon $623,519,805
6 Mission: Impossible - The Final Reckoning $595,549,805
7 Superman $578,843,139
8 F1: The Movie $570,681,000
9 The Fantastic Four: First Steps $434,212,709
10 Captain America: Brave New World $415,101,577
11 Thunderbolts* $382,436,917
Détails des revenus :
USA
-Jurassic World: Rebirth $326,800,075
-Superman $331,243,139
-The Fantastic Four: First Steps $230,412,709
Reste du monde – Hors USA
-Jurassic World: Rebirth $473,184,000
-Superman $247,600,000
-The Fantastic Four: First Steps $203,800,000
Cette semaine donc:
-Jurassic World: Rebirth +34 millions de dollars
-The Fantastic Four: First Steps +61 millions de dollars
-Superman +27 millions de dollars
Ce qui acte que superman n'a plus aucune chance de rattraper Jurassic malgré une semaine en moins.
Il est acté maintenant qu'avec la baisse des revenus aux cours des semaines que les 4 Fantastiques ne rattraperont jamais Jurassic Park.
La carte encore à jouer pour les 4 Fantastiques est le reste du monde pour espérer terminer devant Superman car ils ne rattraperont pas Superman au USA.
Les 4 Fantastiques peuvent déjà se consoler sur le fait qu'ils auront été le film Marvel le mieux classé de l'année 2025.
Ils viennent de dépasser Thunderbolts et Captain America 4.
et surtout possiblement ils peuvent encore faire mieux que Thunderbolt et Captain America réunis
(enfin non mais mais disons qu'ils seront presque au 2/3 des revnus cumulés des deux )
Durée : 2h 23m, les gosses vont tenir ???
c'est des enfants Chinois pas des HPIs fragiles narcissiques Occidentaux
Les 4F c'est finito à l'international pour rattraper Superman, j'attends l'annonce en VOD par Disney