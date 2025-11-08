HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
newtechnix > blog
Cinéma la course aux millions:
BOX OFFICE MONDIALE

1 Ne Zha II $1,899,873,280
2 Lilo & Stitch $1,025,453,027
3 A Minecraft Movie $955,149,195
4 Jurassic World: Rebirth $799,984,075
5 How to Train Your Dragon $623,519,805
6 Mission: Impossible - The Final Reckoning $595,549,805
7 Superman $578,843,139
8 F1: The Movie $570,681,000
9 The Fantastic Four: First Steps $434,212,709
10 Captain America: Brave New World $415,101,577
11 Thunderbolts* $382,436,917

Détails des revenus :
USA
-Jurassic World: Rebirth $326,800,075
-Superman $331,243,139
-The Fantastic Four: First Steps $230,412,709

Reste du monde – Hors USA
-Jurassic World: Rebirth $473,184,000
-Superman $247,600,000
-The Fantastic Four: First Steps $203,800,000

Cette semaine donc:
-Jurassic World: Rebirth +34 millions de dollars
-The Fantastic Four: First Steps +61 millions de dollars
-Superman +27 millions de dollars
Ce qui acte que superman n'a plus aucune chance de rattraper Jurassic malgré une semaine en moins.

Il est acté maintenant qu'avec la baisse des revenus aux cours des semaines que les 4 Fantastiques ne rattraperont jamais Jurassic Park.

La carte encore à jouer pour les 4 Fantastiques est le reste du monde pour espérer terminer devant Superman car ils ne rattraperont pas Superman au USA.

Les 4 Fantastiques peuvent déjà se consoler sur le fait qu'ils auront été le film Marvel le mieux classé de l'année 2025.
Ils viennent de dépasser Thunderbolts et Captain America 4.

et surtout possiblement ils peuvent encore faire mieux que Thunderbolt et Captain America réunis (enfin non mais mais disons qu'ils seront presque au 2/3 des revnus cumulés des deux )
    posted the 08/11/2025 at 09:20 PM by newtechnix
    comments (5)
    newtechnix posted the 08/11/2025 at 09:23 PM
    MInecraft devrait très difficilement atteindre maintenant le milliard de revenu...sauf vraiment si il reste encore des pays n'ayant pas encore vu sa sortie au cinéma (et c'est peu probable maintenant ).
    newtechnix posted the 08/11/2025 at 09:26 PM
    Je me demande si le succès de Lilo et Stitch n'est pas du indirectement au succès des poupées Labubu
    marcelpatulacci posted the 08/11/2025 at 09:28 PM
    Ne Zha II

    Durée : 2h 23m, les gosses vont tenir ???
    newtechnix posted the 08/11/2025 at 09:35 PM
    marcelpatulacci marcelpatulacci
    c'est des enfants Chinois pas des HPIs fragiles narcissiques Occidentaux
    shinz0 posted the 08/11/2025 at 09:40 PM
    newtechnix et des enfants chinois qui n'ont pas besoin de chansons à la Disney pour rester éveillé devant un film

    Les 4F c'est finito à l'international pour rattraper Superman, j'attends l'annonce en VOD par Disney
