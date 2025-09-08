J'ai cru avoir une fatigue du genre Souls-like, mais ça, c'était avant de jouer au jeu développé par Leenzee. Wuchang est un jeu exceptionnel, à commencer par son level design, un des rares jeux à s'approcher de la perfection de celui de Dark Souls, avec moult secrets, ramifications, rythme, surprise.

La liste est encore longue, mais il ne s'arrête pas là, avec un excellent gamefeel : les coups ont vraiment de l'impact, et le tout est magnifié par un véritable travail sur les animations qui brille pendant les combats de boss très bien pensés, jamais trop durs ou trop faciles, juste ce qu'il faut pour avoir cette sensation d'accomplissement.

Parlons aussi du système de magie : à chaque esquive réussie parfaitement, le jeu va recharger votre magie, et d'une pression d'une touche, vous pourrez utiliser la magie ou les compétences d'armes. Simple dans son approche, ce système fluidifie l'expérience.

Wuchang n'est pas original dans ses fondations, mais il fait tellement bien les choses qu'il arrive sans aucune difficulté en tête des meilleurs Souls-like hors Formsoftware, ainsi que de mes jeux favoris de l'année 2025, et redonne confiance en la capacité du genre à m'émerveiller.