NSW1 :

NSW2 :

PS5 :

Comme cela a été annoncé hier au Nintendo Direct, Sparking Zero arrive le 14 Novembre sur Switch 2, mais aussi, plus surprenant, sur Switch 1 !Quelques images comparatives entre les 2 versions et celle de la PS5 :Le jeu tournera en 30fps sur les 2 supports, pas de 4K. 480p en portable pour la Switch 1, 720p en docké. 810p pour la Switch 2Pour plus de précisions : https://dbsz.bn-ent.net/nsw/#specIl y'aura également un nouveau mode de contrôle avec les Joy-Con rappelant aux bons souvenirs la version Wii de Tenkaichi 3 !Allez-vous (re)passer à l'achat ?