En clair, contrairement aux USA, Nintendo ne pourra pas totalement bloquer votre console en cas d'utilisation non-autorisé de cette dernière en Europe.



Chez nous, en cas de piratage d'une logiciel, c'est visiblement uniquement celui-ci qui pourra être rendu inutilisable(et pas la console).





"les produits numériques enregistrés sur votre compte Nintendo, ainsi que toute mise à jour de ces produits numériques, sont concédés sous licence uniquement pour un usage personnel et non commercial sur un appareil utilisateur. Ces produits ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. En particulier, sans l'accord écrit de NOE (Nintendo of Europe), vous ne devez ni louer ni sous-louer les produits numériques, ni concéder de sous-licence, publier, copier, modifier, adapter, traduire, désosser, décompiler ou désassembler tout ou partie des produits numériques, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi applicable. Une telle utilisation non autorisée peut rendre le produit numérique inutilisable". Pour faire clair, si vous utilisez un produit numérique altéré (comme un fichier piraté par exemple), c'est uniquement le logiciel altéré en question qui est menacé par une désactivation de la part de Nintendo. C'est du moins ce qu'indique la dernière phrase relayée ici : "une telle utilisation non autorisée peut rendre le produit numérique inutilisable".

Il n'est aucunement question ici de s'en prendre directement au compte Nintendo ou à l'appareil directement.





Voilà une différence majeure qu'il était intéressant de précisé.



Cela fait référence à des joueurs américains qui ce sont retrouver apparement avec des consoles inutilisables après avoir acheter des jeux d'occasions Switch(dont le contenu avait été copier puis mis en ligne avant d'être revendu)







