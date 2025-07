Si vous ne deviez garder qu'une seule manière d'acheter des jeux, ça serait laquelle ?



- Achat classique (x € et le jeu est à vous)

- Free to play ?

- Abonnement type Game Pass ?

- Ou peut-être autre chose ?



J'ai quand même l'impression que les abonnements type Game Pass ont bien changé la manière de consommer et qu'on tend de plus en plus vers ce modèle.