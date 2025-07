Voila aprés ce move de Namco, les rumeurs y vont de bon train, vu qu'on sait qu'un remaster d'un Tales arrive. Est-ce enfin l'heure d'avoir enfin le Remake de Tales of Destiny en Europe, le meilleur opus de la saga!

Who likes this ?

posted the 07/14/2025 at 06:36 PM by lion93