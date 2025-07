J'ai longtemps été un kikoo graphismes qui veut tout lancer en ultra sans aucun compromis. Heureusement, j'ai ouvert un peu mes chakras et j'arrive à voir un peu plus loin que ça. Mais vos réponses m'intéressent malgré tout : quel est le jeu le plus beau auquel vous ayez joué ? Idéalement sur PC. De mon côté je dirais soit RDR2 ou Alan Wake 2 (je ne parle pas du gameplay pour ce dernier mais purement de l'aspect esthétique !).

posted the 07/11/2025 at 09:29 AM by telos