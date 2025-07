Petite tranche de "vis ma vie" d'utilité publique. Vous connaissez "First Press Games" ? Une petite boite qui surfe sur l'appât du jeu physique, comme Limited Run.



Pigeon devant l'éternel, il m'est arrivé de commander des jeux sur ces plates-formes et hormis les prix dégueulasses, tout va bien.



Sauf avec First Press Games. Petite histoire : j'ai préco chez eux en 2023 le jeu "Chained Echoes" qui devait sortir dans l'année.



Bah je n'ai toujours rien reçu parce que "on a trop de commandes hon hon hon on arrive pas à gérer", dixit le service client.



Dont acte. Et sur ces entrefaits, je me dis que je m'en branle de la version physique de "Chained Echoes" en fait, donc je demande l'annulation de la commande et le remboursement de celle-ci.



Et depuis des mois, s'ensuit une ribambelle d'e-mails au service client, qui m'ignore totalement, ou me sort des réponses débiles du genre "c'est en cours d'expédition". Spoiler : c'est faux !



Bref, tout ça pour dire : N'ACHETEZ RIEN CHEZ FIRST PRESS GAMES ! Ce sont des charlatans et des escrocs.



Bonne journée !