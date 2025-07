On a très peu parlé du nom du jeu et de sa signification alors qu'il est assez particulier et pas forcement évident à comprendre. Chacun peut y aller de son interprétation, je vais donner la mienne.Nintendo a fait un jeu de mots avec "Banane" et "Bonanza" ce qui donne le mot-valise "Bananza".Bonanza est le nom d'un fleuve dans lequel de l'or a été trouvé au XIXe siecle, dans le Far West. C'est certainement ça qui a donné le nom "Bonanza" à la série télévisé américaine diffusé a partir des années 50 qui se déroule également dans le Far West.Entre le fleuve et la série TV, le nom "Bonanza" m'évoque la conquête de l'ouest et la ruée vers l'or. Thématique tres présente dans DK Bananza, vu que l'action se déroule sur une île nommé Lingot, on voit des singes miner pour trouver de l'or, d'ailleurs l'or est un collectible dans le jeu.Maintenant j'ignore si Nintendo fait référence au fleuve ou a la serie TV mais c'est forcement l'un des deux.Donc pour moi le mot-valise "Bananza" peut donc avoir un double sens car il peut à la fois évoquer la ruée vers l'or mais également la ruée vers les bananes, ce qui tombe bien car l'or et les bananes sont des collectibles dans le jeu.Bref c'est un excellent titre que Nintendo a trouvé pour son jeu et très appropriéPlus qu'une semaine pile a patienter