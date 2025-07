PlayStation Plus Extra and Premium



Cyberpunk 2077 | PS5, PS4

Abiotic Factor | PS5

Banishers: Ghosts of New Eden | PS5

Bluey: The Videogame | PS5, PS4

Planet Zoo | PS5

Risk of Rain 2 | PS5, PS4

Tropico 6 | PS5, PS4

New World: Aeternum | PS5



Cyberpunk 2077 est disponible dès aujourd'hui, le 9 juillet, et Abiotic Factor sera lancé sur le service le 22 juillet. Tous les autres titres seront disponibles le 15 juillet, y compris Twisted Metal 3 et Twisted Metal 4 pour les membres PlayStation Plus Premium.



PlayStation Plus Premium



Twisted Metal 3 | PS5, PS4

Twisted Metal 4 | PS5, PS4



-------------------------------------



A noter que les jeux ci-dessous quittent le service le 15 juillet :



- Remnant II

- CRISIS CORE – FINAL FANTASY VII – REUNION

- Mount & Blade II : Bannerlord

- Dying Light 2 : Stay Human

- Job Simulator

- Vampire : The Masquerade – Swansong



copié de Dealabs.