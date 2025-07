Si vous êtes un moddeur de longue date, vous connaissez surrement Nexusmods, le site de référence pour les mods de jeux en tout genre.



Si vous avez loupé l'information, il y a peu Nexusmods a changé de propriétaire. En effet, Darkone a raccroché et c'est à présent "Chosen" aux commandes. Si le nouveau propriétaire avait parlé qu'il y aurait peu de changement avec le changement de propriétaire, il aura pas fallu longtemps pour qu'un changement et pas un petit s'opère.



Tout d'abord, Ils vont mettre en place un système de détection pour tout ce qui touche à l'abus enfantine, suppression automatique, ban de l'auteur puis report à la national crime agency. Jusqu'ici ça va et c'est normal.



Ils vont faire qqs trucs supplémentaires comme la détection automatique de commentaires abhorrant les sujets dit adultes etc etc



Mais et le principal point qui nous intéresse à nous joueurs, indiqué il y a deux jours nexus a prévenu ses utilisateurs de l'UE et l'UK que ceux-ci seront soumis à une vérification d'âge pour avoir accès aux mots dit adulte.



Mais vous vous dites, oh ben les mods de fesses, je m'en fiche, l’appellation "adulte" ne signifie pas évidemment que ça. Et c'est là que ça va faire mal.

En effet tous les mods regroupants les termes suivants :



- Pornographic (pornographie)

- Extreme Violence (extrême violence)

- Harmful substances (substances illicites/nocives (entendez drogue etc)

- Suicide

- Self-harm (automutilation)

- Depression (dépression)

- Body stigma (stigmate corporelle)

- Eating disorders (troubles de l'alimentation : anorexie etc)

- Swearing or Profanity (Injure ou blasphème)

- Sexualised (sexualisation. Que veulent-ils dire par là, je ne sais pas. Les armures trop dévoilée ? Beautification des personnages ? Skin ? un peu de tout probablement)



Vous l'avez compris, il ne s'agit pas donc que les mods dit "coquin/porno/fesses" mais tous les mods en général car prenons skyrim (le jeu le plus moddé sur nexus), il existe pétarade de mods considérés comme adulte vu les points indiqués plus haut.



C'est à dire que les mods comme qui ajoutent des dialogues aux personnages, les mods comme violens, les mods d'armures, les mods de religions (entendons par religion ceux liés au jeu bien entendu), les mods de finish en combat (oups la tête, le bras qui vole), les mods probablement de magie qui perment de bruler totallement ou geler totallement les ennemis comme (Frozen Electrocuted Combustion), les mods de personnages.



Bref tout y va passer.



Il n'est pas sans rappeler que Nexusmods a déjà eu des données qui ont fuités dans le passés.



Et vous, si vous utilisez ce site, qu'allez-vous faire ? Prouvez que vous êtes un adulte en donnant vos infos personnelles à des inconnus ?

Utilisez un vpn ? (attention car ils vont surement réviser leur politique à ce sujet là pour l'ue et l'uk).

Trouvez une alternative ?