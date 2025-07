Phil Spencer prendra sa retraite de son poste de PDG de Microsoft Gaming après le lancement de la prochaine génération de Xbox.Phil Spencer travaille en étroite collaboration avec Sarah Bond et son équipe pour assurer une transition en douceur pour sa prise de fonction en tant que PDG de Microsoft Gaming une fois qu'il aura pris sa retraite.On ne sait pas encore qui prendra la relève en tant que président de Xbox lorsque Sarah Bond deviendra PDG de Microsoft Gaming.

posted the 07/02/2025 at 05:51 PM by ouroboros4