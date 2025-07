L'avantage d'être un gamer de longue date, c'est qu'on a pu voir évoluer le marché du jeu video, et voir un certain nombre de choses, cette pour cela que la récente polémique sur "l'identité" de Xbox est quand même ridicule dans le fond, parce qu'il y a eu des précédents...Je parle bien sûr de la panasonic Q, une gamecube conçue par Panasonic et qui peut faire office de lecteur DVDComment oublier la 3DO Blaster, une carte conçue par Creative labs avec le hardware de la 3DO à insérer dans votre PC, et qui tourne sous windows grâce à un logiciel dédié (ça vous rappelle quelque chose ?)L'Amstrad Mega PC, et la Sega Tera Drive, sont deux hybrides PC / Mega conçues pour fonctionner de manière indépendante en temps que PC ou en temps que Megadrivedonc on peut dire en conclusion, que les prochaines XBOX, hybrides ou pas seront des XBOX et qu'il n'y a pas de crise identitaire, vu que ça s'est déjà fait dans le passé.