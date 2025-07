Je parle de, j'avais complètement zappé que c'était sorti il y a un moment, et Disney+ me l'a recommandée hier soir, la série est plus profonde qu'il n'y parait et les scénario, même si il peut sembler simpliste au premier abord a quand même de la profondeur. La série se laisse regarder et le temps que l'on s'en rende compte on a déjà fini les 8 épisodes, et la série s'intègre très bien dans l'univers Star Wars, surtout qu'elle est située juste quelques temps après le Retour du Jedi.allez je vous donne le pitch :Après une mystérieuse découverte sur leur planète natale, quatre enfants se perdent dans un dangereux voyage à travers la galaxie. Par tous les moyens, ils tentent de retrouver le chemin qui les ramènera chez eux. Leur aventure, bien plus grande que tout ce qu'ils auraient pu imaginer, sera ponctuée de rencontres, aussi bien avec des alliés que des ennemis improbables...