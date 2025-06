Hello,



Comme beaucoup avec le temps, le joycon gauche de ma switch 1 drifte.

Vu que Nintendo doit prendre en charge la réparation, j'allais le faire cependant la lecture des conditions (consigne d'emballage, les frais de restitution ou de remplacement du joycon) me fait douter. Bilan je me tate à réaliser la réparation par moi-même (en achetant des pièces détachées sur aliexpress ou amazon).



Si certains d'entre vous ont des retours d'expériences à partager, cela me sera bien utile.