Les derniers charts britanniques sont dispo et comme prévu, Mario Kart World a conservé sa place haute de numéro 1 après le lancement réussi du Switch 2.Mario Kart 8 Deluxe est également dans le top 10 à la 6ème place ! J'ai l'impression que les deux MK vont cohabiter dans les charts pendant pas mal de temps. Cyberpunk se maintient bien en perdant qu'une place et les deux Zelda Switch 2 aussi en perdant que 2 places.

posted the 06/16/2025 at 09:57 AM by aeris90