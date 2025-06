Vous aviez bien accueilli ma dernière production donc je partagerai de temps en temps mes peintures de figs ici.Cette fois ci c'est Rapi de Nikke que l'on retrouve en costume dans le DLC de Stellar Blade.Le modèle est sculpté par Hybris Studio, l'impression et la peinture sont de moi .

