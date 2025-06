« Suite à un acte de bravoure, James Bond, jeune membre de la Navy, est enrôlé dans le programme Double 0. Mais quand une mission visant à neutraliser un espion séditieux s’achève en tragédie, il doit s’allier à son mentor Greenway pour dévoiler une conspiration menaçant le cœur même du pouvoir »

En marge du Summer Game Fest, IO Interactive s’est offert une soirée rien que pour lui, et une seule chose était sur toutes les lèvres : 007 First Light. L’occasion pour nous de discuter du projet avec Martin Emborg, directeur narratif et cinématique sur le jeu.



C’est sans doute l’un des jeux les plus scrutés du moment, surtout après son trailer explosif lors du State of Play. Si Hitman n’est pas un petit nom inconnu, l’envergure de l’agent secret britannique est démentielle et nombreux étaient ceux qui espéraient voir plus de James Bond (nous compris) lors de cette soirée organisée par IO Interactive. Si le studio danois se fait un plaisir à dévoiler son projet au monde, il est aussi resté très évasif sur certains points, que ça soit sur le gameplay ou l’intrigue. Cela n’a pas empêché Martin Emborg de répondre avec enthousiasme à nos questions, sans doute encore galvanisé par la bonne réception du trailer. « C’était un secret bien gardé et d’un seul coup, woah, tout le monde est au courant et la réception a été géniale », raconte-t-il avant d’entamer notre interview.