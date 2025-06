Le titre officiel du « Project Century » annoncé par le studio Ryu Ga Gotoku aux Game Awards 2024 a enfin été dévoilé : STRANGER THAN HEAVEN.



Cette bande-annonce de présentation du titre nous donne un nouvel aperçu du monde du jeu.



STRANGER THAN HEAVEN est un toute nouvelle franchise développé par le studio Ryu Ga Gotoku, connu pour avoir créé des séries cultes comme Yakuza™, Like a Dragon™ et Virtua Fighter™.