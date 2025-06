Alors j'ai regardé dans sa totalité hier soir le State of play et mon avis (qui vaut ce qu'il vaut) est qu'on dirait qu'il y a aujourd'hui un vrai manque d'originalité.

Tout parait avoir déjà été fait !

Le jeu de Suda ? Clairement on voit des le début que ça sent le réchauffé de "no more heroes". Même si en aucun cas ça veut dire que le jeu ne sera pas jouissif.

Idem pour pas mal d'autres jeux, bah ça ressemble à ce qui a déjà été fait.

Pragmata de capcom, je ne peux peu m'empecher d'y voir un dead space sauce animé.



Est ce qu'on est arrivé à un stade où plus rien ne sera innovant par manque de créatifs ou par frilosité des investisseurs ?



On peut aussi comprendre que dans un marché aussi tendu, avec toutes les sorties, un gros plantage peut signifier un énorme problème voir une fermeture pour un studio.



Puis pour ceux qui critiquent les remaster/remake en permanence, le remaster de FF tactics ... bon courage à ceux qui n'y ont jamais joué car ça va vous paraitre archaïque sauf si le nouveau mode accélère vraiment les choses.

Des niveaux supp pour astro bot.

Un deuxieme épisode pour le truc japonais fait par des occidentaux.



Au même titre que la switch 2 qui sort avec un énième volet de mario kart et des maj de zelda, on voit que les constructeurs ne misent vriament pas sur des nouvelles licences.



Un peu comme au cinéma où on préféra faire un indiana jones de plus que de lancer une nouvelle franchise. Ou pire marvel qui ne s'arretera jamais.



Qu'avec vous pensez de ce state of play ?

Pour résumer mon avis : Mouais