C’est une révélation qui devrait parler aux nostalgiques de la première PlayStation : le jeu MediEvil, emblématique action-aventure gothique des années 1990, a failli être adapté en film d’animation. C’est Ben Mekler, producteur et scénariste américain, qui a partagé l’information via Twitter, évoquant un projet ambitieux jamais concrétisé mais très proche d’aboutir.« Nous étions très proches de transformer l’un de mes jeux vidéo préférés, MediEvil, en un film d’animation avec des chansons originales composées par Tenacious D », a-t-il révélé. Pour les non-initiés, Tenacious D est le duo rock humoristique composé de Jack Black et Kyle Gass, connu pour ses compositions énergiques et son ton décalé – un choix qui aurait parfaitement collé à l’humour noir et l’univers macabre de MediEvil.Si aucun autre détail n’a été donné pour l’instant sur les raisons de l’abandon du projet, ou sur le stade exact de son développement, cette information soulève un petit pincement au cœur chez les fans du chevalier Sir Daniel Fortesque. Entre l’esthétique cartoonesque du jeu et le potentiel musical offert par Tenacious D, le projet avait tout pour devenir une adaptation culte.Qui sait, peut-être que Sony reviendra sur sa décision surtout au vu de stratégie actuelle concernant les adaptations de ses franchises au cinéma pour attirer un nouveau public. De plus, on attend toujours, même si l’espoir est mince, un remake de MediEvil 2 par Other Ocean Interactive.