Je reviens de Dealabs et il y a de tout, à tous les prix.Hors périphériques et écran, vous pensez que je peux m'en sortir pour combien pour un PC future-proof qui supporte la 2K sur tous les jeux récents ?Merci pour votre aide

posted the 05/19/2025 at 01:54 PM by telos