Encore une mauvaise nouvelle pour le jeu indé français...Après le cas d'Artisan Studios et sa procédure collective pour non paiement de salaires pendant des mois et divers autres problèmes internes (le jeu Lost Hellden semble désormais perdu dans les limbes...)c'est au tour d'un autre studio français, basé à Montpellier. Le Studio Camelia, qui avait proposé son JRPG Alzara Radiant Echoes sur Kickstarter a discrètement ouvert une procédure de liquidation judiciaire. (En gros c'est ce qui se passe que la société n'a plus de fonds pour payer ses factures et ses employés). l'info est visible sur le site officiel des entreprises BodaccAucune annonce, aucun détail n'a été communiqué pour le moment, mais si vous avez soutenu le jeu sur kickstarter, les chances de voir le jeu sortir (et d'avoir une version physique livrée) sont maintenant très, très minces...Attendons un communiqué officiel pour en savoir davantage, mais la crise se poursuit inexorablement, même dans les petits studios.. Autant d'énergie investie que de rêves déçus, l'illusion prend fin pour bon nombre de studios qui ont tenté l'aventure, et qui font couler avec eux le prestige de grands noms japonais, ainsi que les passionnés qui ont backé les projets...A moins qu'un géant rachète le projet et finalise le développement, c'est donc un nouvelle goutte dans l'océan de mauvaises nouvelles du milieu du JV.