Quand je vois le nombre de jeux qui sortent tous les jours, j'imagine la galère pour les petits studios avec des moyens vraiment limités en communication. Si vous aviez un petit budget et un *bon* jeu à faire connaître, quelle serait votre strat' ? De mon côté, je pense que je distribuerais pas mal de clés gratuites aux streamers, et pourquoi pas mettre en place un système d'affiliation (pas de frais à dépenser en amont, juste de l'argent à redistribuer si le jeu se vend).

posted the 05/08/2025 at 07:58 AM by dannystrom