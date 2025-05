Petite question sur le programme PlayStation STARS. Est-ce que l'un d'entre vous à réussi à obtenir une récompense potable déjà ?

Si on a le jeu par miracle on peut gagner 50 points par mois (parce qu'on le lance et donc la quête se validé). Sinon ça demande d'acheter un jeu demat pleins pots parmis une sélection pour une centaine de points par mois(pour les quêtes de type ''achete un jeu parmis cette liste).



Sauf que la plupart des récompenses potable (un jeu quoi bha c'est au delà des 10000 points ). Il y a sinon des jeux à moins de 5 euros où un bon d'achat de 5 euros pour un peu plus de 1200 points. Mais est-ce depuis le début du programme vous avez réussi ne serais-ce qu'avoir un bon de 5 euros ?



Des trucs numérique c'est simple la plupart du temps à débloquer pour votre vitrine ... Numérique. Mais du concret je ne suis pas sûre que ce soit possible où ça demande trop de dépense réel...



Sinon le gros truc de bâtard. C'est quand tu as le jeu déjà en demat mais ça compte pas parce qu'il faut l'acheter seulement durant la quête.... Wtf



Le programme existe depuis 3 ans, et je ne suis pas sûre que ce soit possible d'avoir ne serais-ce que 5 euros sans dépenser des centaines d'euros voir plus

Payestation stars