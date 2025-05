Le célèbre insider Tyler McVicker a organisé un livestream Q&A sur YouTube riche en révélations sur HLX, que beaucoup suspectent d'être le successeur spirituel (ou direct) de Half-Life 2: Episode 2, ainsi que d'autres choses liées à Valve.Les moments forts du Q&A :- 21:40 – HLX est actuellement massivement playtesté. Tyler a intentionnellement évité les fuites, bien qu'on lui ait proposé des infos par des sources fiables. Certains de ses confrères ont eu accès au scénario.- 35:20 – Half-Life 3 n’est pas un jeu VR.- 38:30 – La génération procédurale dans HLX ne concerne pas les terrains ni des mécaniques de type roguelike, mais fonctionne comme un "Left 4 Dead Director" bien plus avancé : placement dynamique de portes, objets physiques, ennemis, types d’ennemis, objets, NPCs, etc.- 44:40 – HLX a connu beaucoup moins de fuites que Half-Life: Alyx.- 46:30 – Des armes comme le Weaponizer ou le Ice Gun (vues dans le documentaire HL2) pourraient ne pas être réutilisées, même si Valve garde le mystère.- 1:05:30 – Chell pourrait apparaître dans HLX/HL3, mais c’est très spéculatif.- 1:10:50 – Erik Wolpaw veut "faire Portal 3 à tout prix", une envie déjà exprimée publiquement.- 1:12:20 – Tyler s'attend à une annonce en été, pour une sortie en hiver.- 1:15:40 – Le projet Steam Machine 2.0 (Project Fremont) est en pause. Valve se concentre d’abord sur Deckard, puis Steam Deck 2.0, puis la Steam Box.- 1:23:10 – Le Deckard peut faire tourner Half-Life: Alyx en natif. Beaucoup de discussions autour du matériel ARM.- 1:23:55 – Valve prévoit de sortir des logiciels pour Deckard, dont un en développement externe.- 1:25:08 – La Steam Controller 2.0 leakée est pensée comme accessoire du Deckard, mais sera aussi compatible PC.- 1:45:15 – Deadlock est un jeu très expérimental, encore en pré-alpha, avec un nouveau playtest privé (différent de celui public).- 2:14:00 – Après la sortie de HLX, plusieurs développeurs pourraient prendre leur retraite. Le sort de Portal 3 dépendra de la réorganisation de l’équipe.- 2:17:10 – HLX est jouable de bout en bout, une première pour un projet Half-Life. Il serait en phase de polish et probablement “content-locked” ou au moins “mechanic-locked”.- 2:18:52 – HLX mettra en avant l’IA avancée et la génération procédurale type L4D Director.- 2:43:20 – Moins de fuites "insider" aujourd’hui comparé à HLVR, car Tyler s’est attiré des ennuis juridiques après avoir leaké une build d’Alyx. Depuis, les développeurs sont bien plus discrets, et lui-même a perdu son Discord contenant de nombreux contacts.