Cyber Group Studios, société de production en charge de la série animée basée sur Final Fantasy 9 (8 épisodes de 22 minutes), va être liquidé. La décision a été rendue par le tribunal de commerce de Paris, mettant fin à plusieurs mois de négociations et d'offres de reprise restées sans suite.Connu pour des séries comme Gigantosaurus, Zou ou Zorro: The Chronicles, le studio était en redressement judiciaire depuis novembre 2024. Malgré des propositions de rachat émanant notamment de Solent Productions, Newen Studios et d’un consortium incluant Toonz Media et United Smile, la justice a opté pour la liquidation. Résultat : les actifs, dont les droits sur l’adaptation de Final Fantasy 9 (15.000 euros), seront vendus pour rembourser les créanciers.L’ex-SVP marketing de Cyber Group, Christine Blériot, a dénoncé une décision "précipitée" et "incompréhensible", rappelant qu’un projet sérieux soutenu par les employés était sur la table depuis décembre 2024.Si l’avenir de la série Final Fantasy 9 reste incertain alors que Square Enix célèbre ses 25 ans sur PS1, le studio britannique A Productions, détenu en partie par Cyber Group, a confirmé ne pas être concerné par la liquidation et cherche à racheter ses parts pour retrouver son indépendance complète.