Présent sur la génération de consoles Nintendo 3DS(ainsi que 2DS et ses 36 déclinaisons), les thèmes offraient un moyen d'avoir un écran d'accueil stylé avec des fonds d'écran accompagné d'une musique et des icônes propres à chaque thème(Zelda, Mario, Monster Hunter,...).Jamais disponible sur Switch, cela pourrait peut être bientôt changer avec la Switch 2.Les thèmes seraient disponibles à partir de la version 2.0 du firmware (éventuellement 2.1 ou 2.2)Ils seraient débloqués grâce à des points platine et des quêtes (exclusivité NSO) et certains nécessiteront un paiement via l'eShop (aucun NSO requis)