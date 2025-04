Quand j'étais plus jeune, je rêvais de pouvoir créer mon propre jeu type open world dans un monde futuriste. Une version très simplifiée de Cyberpunk 2077 en quelque sorte. Et vous, si vous deviez créer un jeu, il ressemblerait à quoi ?

Who likes this ?

posted the 04/24/2025 at 07:45 AM by dannystrom