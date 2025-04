Voila quelque heure que le live est fini, voila un petit résume:Comme prévu, il avait déjà annoncé qu'il y'aura pas de jeu montrer sans doute parce que Square-Enix veulent garder leurs cartouches pour le summer fest ou leur conférence.Du coup, c'était essentiellement des marchandises qu'ils ont été présenté.Special Novel - [U]ndecided OptionWeapon StoryD'ailleurs l'artwork rappelle l'histoire qu'il y'a eu dans la tournée 2024Un casque pour les casquophile comme @Shincloud et une toile du jeu (peut-être)!Et pour finir pour ceux qu'ils seront au Japon en été, une exposition de nier aura lieu au mois de Août du 9 au 30 il me semble!Voila le petit résumé! Rendez-vous en été! ( On espère qu'un projet sera montré cette fois-là, pitié Square)