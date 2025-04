A cause du contexte économique tendu, le prix des accessoires Switch 2 seront finalement vendu un plus cher que prévu aux USA.Par contre cela ne concernera pas(pour le moment) la console ainsi que les jeux.Le moyenne d'augmentation est d'environ 5 dollars(sauf le dock qui prend 10 dollars de plus)La date d'ouverture des précommandes est toujours prévu pour le 24 avril.Encore une fois cela ne concerne que les USA!Voici les nouveaux prix :-Nintendo Switch 2 – 449,99 $ (prix inchangé)-Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World – 499,99 $ (prix inchangé)-Mario Kart World – 79,99 $ (prix inchangé)-Donkey Kong Bananza – 69,99 $ (prix inchangé)-Manette Nintendo Switch 2 Pro – 84,99 $-Paire de Joy-Con 2 – 94,99 $-Support de charge Joy-Con 2 – 39,99 $-Sangle Joy-Con 2 – 13,99 $-Jeu de volants Joy-Con 2 – 24,99 $-Caméra Nintendo Switch 2 – 54,99 $-Station d'accueil pour Nintendo Switch 2 – 119,99 $-Étui de transport et protecteur d'écran pour Nintendo Switch 2 – 39,99 $-Étui de transport tout-en-un pour Nintendo Switch 2 – 84,99 $-Adaptateur secteur pour Nintendo Switch 2 – 34,99 $-Carte microSD Express Samsung – 256 Go pour Nintendo Switch™ 2 – 59,99 $ (prix inchangé)