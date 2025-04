Si vous prenez le jeu dans le mauvais sens.



Je fais ce billet vite fais pour vous prévenir les nouveaux joueurs que si vous vous fixez comme but d'arriver au bout de la maison et que si le jeu vous chie dessus avec sa rng comme il l'a fais pour moi vous allez vite le dégagez en rageant bien fort (ce que j'avais fais).



Non il faut le prendre comme un jeu ou l'on débloque avant un max de choses pour nous aider et ne plus vraiment se concentrer sur l'antichambre. Si la rng vous y emmène c'est cool sinon pas grave, faites ce que vous pouvez pour résoudre des énigmes et débloquer des bonus vous aidera à mort bien plus.



En partant dans ce mood j'ai bien plus pris mon pieds et à mon rythme j'ai pu arrivé au bout du jeu (si l'on puis dire) en étant grave zen même et en débloquant bien plus d'aide et de choses.



Du coup je comprend un peu plus les notes et je dirais que ce jeu vaut large son 8/10 même s'il aurait gagné en intérêt en pouvant débloqué un petit deck de départ vu que certaines énigmes demandent plusieurs salle spécifiques en même temps.