Je cherche un site, fabriquant ou autre pour surveiller l'évolution des cartes micro sd express 512 go ou 1 to....



Le hic, c'est qu'on tombe sur des carte extrême, et non express

(Je sent le grand public qui va se faire avoir, à part s'il achète la carte officiel).



J'ai trouver un site qui proposer 3 lien vers Amazon concernant les cartes que je cherche...

Sauf que je tombe sur des extrême...et non express.(lexar)





Les carte de 500 go et 1 to express existe-t-elle aujourd'hui?



Comme c'est pas une question d'urgence, je veux juste surveiller l'évolution du prix.



Je pense pouvoir tenir 2 ans tranquille avec les 256 go de la console....

Mais avec les jeux un peu plus poussé, les jeux feront plus de 50 go. (Hors jeux Nintendo)