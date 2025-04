L’augmentation du prix des jeux switch 2 est tout simplement injustifiée par le fait que les cartouches seront « vides » , ce qui leur coûtera moins cher à produire. On nous arnaque sur toute la ligne c’est juste un scandale.. Nintendo provoque le dématérialisé par la force, c’est assez violent. Ne cautionnez pas..

posted the 04/06/2025 at 08:32 PM by j49