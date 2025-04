Je laisse l'actualité Switch 2 de côté, à l'approche du platine pour ce Bleach: ROS je souhaite rendre mon avis sur ce dernier!J'ai environ 25 heures de jeu dessus, je termine actuellement à 100% le mode histoire (et les histoires secrètes).Déjà très bonne surprise le mode histoire est totalement complet (pour les arcs qu'il couvre) et c'est vraiment très bon, même des personnages mineures sont présents (mais malheureusement pas jouable en versus, j'y reviendrais). Les histoires secrètes sont également un bon complément à ce dernier.Le gameplay est pour moi le meilleur point fort du jeu! Différent du système des Naruto, DBZ ou autre, pour vaincre les adversaires il faut détruire des barres de pression spirituel (une barre de vie cachée je le conçois). Les combats sont vraiment fluides et avec un excellent rythme, les personnages disposent de quelques combinaisons (pas assez à mon goût malheureusement) et il y a moyen de faire des enchainements stylé! Vraiment maitriser le gameplay montre son vrai visage avec des personnages dont les movesets sont tous différents avec des coups et combinaisons exclusifs pour chacun d'eux (autrement dit pas comme les Naruto Storm enfin pas à ce niveau ou chaque combo correspond aux mêmes touches pour tout le monde), il y a un système de "contre" assez délicat à réalisé, mais tout comme le système de "Reverse" plusieurs possibilités pour s'échapper d'une attaque ennemi (pas comme dans Demon Slayer: THC ou on ne pouvait rien faire une bonne majorité du temps).Le mode versus: Très généreux ! Une trentaine d'arène jouable (et je crois qu'on peut passer d'une arène a une autre en plein match de mémoire), un bel effort pour un 1er opus (malheureusement vue les ventes je pense que ça sera le seul...), Pareil pour les personnages jouables, une très belle quantité qui en plus est variée et franchement chacun à son gameplay unique, les fans vont être ravis! (même ceux que je n'aime pas en personnage je les joue, c'est très rare me concernant) mais voilà le gros "pincement au coeur" c'est "POURQUOI" !!? En effet dans le mode histoire il y a bien au moins 15/20 voir plus d'autres personnages exclusif au mode dont le gameplay est totalement crée! (alors oui au moins le mode histoire est vraiment complet pour le coup comme dit en haut) mais quel dommage de ne pas avoir inclus tout ces personnages dans le mode versus, on serait monté facilement a plus de 50 personnages jouable, quel dommage! (et ceux des DLC fuités non aucun lien avec les arcs traités par le mode histoire, incohérence total ma foi, il faut faire la promotion de l'anime apparemment).On trouve aussi un mode online classique (rien de révolutionnaire mais au moins il existe) et un mode "mission" en offline, pareil un petit mode pour gonfler la durée de vie du titre.Graphiquement le jeu est très beau "sauf" qu'il y a un chouya d'aliasing autour des personnages (réellement dommage) car le reste est top, l'ambiance sonore et visuel rien à dire, impeccable, c'est vraiment du Bleach!Bref voilà tout-ça pour dire que j'adore le jeu, qu'il est très bon pour un jeu de versus d'anime. Les fans seront très heureux de ce dernier, on attendait un jeu de qualité sur cette licence depuis longtemps, le titre tiens la promesse et si suite il y a et bien, ça sera avec plaisir avec plus de contenu à l'intérieur (et pas a 89E99 s'il vous plait)NOW OR NEVERRRRR